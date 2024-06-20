外國人都說讚！10大熱門亞洲國家 台灣擠進前3、日本只排第4

生活在亞洲的台灣人，出國遊玩時的首選，基本上都是鄰近的亞洲國家，便捷又方便的特性讓人們不用花費太久的航程、時間，以及可以用較低的旅費，就能盡情享受出國的氛圍和浪漫。

在旅行時，每個國家都提供獨一無二的體驗，這些不同的風俗民情交織出一個地區獨有的文化，無論是因為它們的風景、自然、人文、建築和美食，種種因素疊加起來，會形塑你對一個國家最深的印象。

亞洲是全球成長最快的區域之一，預計到2040年，亞洲的GDP將佔全球GDP的50％以上，由於巨大的發展潛力，許多求職者、遠距工作者和投資者紛紛湧入亞洲，期待抓住亞洲令人期待的發展。不僅如此，由於亞洲溫暖的氣候、獨特的景觀和多元文化，亞洲的旅遊也在近10年有非常顯著的提升。

《Insider Monkey》日前發佈了「亞洲最受歡迎國家」的排行，評選標準包含亞洲最受尊敬的國家、最友好的國家、觀光客最多的國家、最多元的國家與最民主的國家等，並依據不同的權重組合，羅列亞洲最受歡迎的國家列表。

在這份榜單中，前20至11名，分別為阿曼（Oman）、印度（India）、香港（Hong Kong）、斯里蘭卡（Sri Lanka）、巴林（Bahrain）、約旦（Jordan）、尼泊爾（Nepal）、越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）與泰國（Thailand）。

接下來，讓我們一起看看前10名的榜單：

10、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）

沙烏地阿拉伯。（彭博資訊）

沙烏地阿拉伯是整個亞洲造訪量第3大的國家，也是伊斯蘭教徒最神聖的所在地，每年吸引來自世界各地的數百萬穆斯林朝聖。此外，沙烏地阿拉伯也擁有遼闊沙漠、翠綠山脈和原始海灘，加上豐富的文化及歷史遺蹟和世界遺產。

身為原油大國，沙烏地阿拉伯一直到2019年才正式全面開放旅遊業，外國女性可以單獨到訪，且不用穿全黑長罩袍，簽證也改用電子簽證。該國計劃在10年內，讓觀光產值達到可以和杜拜、多哈等城市競爭的水準。

9、土耳其（Turkey）

土耳其因其豐富的歷史、文化、傳統，以及當地人的多樣性和熱情好客的特質，而成為亞洲最受歡迎的國家之一。光是在2022年，就有超過5000萬遊客造訪土耳其，見證其受歡迎的程度。

土耳其的觀光業主要以考古、歷史遺跡為主，加上愛琴海與地中海的度假氛圍，特別吸引歐美人士的熱愛，土耳其也多次成為全球遊客的前10大的旅遊目的地。

8、以色列（Israel）

以色列。示意圖。圖／Ingimage

以色列因高水準的技術能力和經濟實力，而成為亞洲最受尊敬的國家之一，其新創產業的數量更高居全球第二，它也是亞洲最民主的國家之一。

以色列的觀光產業是非常發達的，最大優勢在於國內大量而珍貴的歷史和宗教遺跡，從猶太教、基督教、伊斯蘭教等都有，像是位於耶路撒冷的哭牆，就是以色列最重要的觀光資源和信仰中心。

7、菲律賓（Philippines）

菲律賓是非常受到歐美人士熱愛的亞洲國家之一，該國以大量的自然風光聞名，加上殖民背景獨特的文化和建築，旅遊資源非常豐富，國內也有多項世界遺產。

菲律賓由7000多個群島組成，長灘島更是最知名的度假勝地。受殖民文化影響，菲律賓是亞洲最大基督教國家，以及全球僅次於美國（USA）、巴西（Brazil）的第三大基督教國家。

6、韓國（Korea）

韓國示意圖。圖／Ingimage

一直以來，韓國就是台灣人非常愛去的國家之一，韓劇的熱潮和韓流文化這些年來的崛起，更讓韓國的影視、音樂文化風靡全世界。

韓國的文化體現在諸多層面，包含建築、文學、電影、戲劇和音樂，其飲食風格也受到外國人士的喜愛，這些都成了韓國受歡迎的主因。

5、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）

阿拉伯聯合大公國是由阿布達比、沙迦、杜拜、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、拉斯海瑪等7個大公國組成的聯邦制君主國，首都為阿布達比，是全球最富有的國家之一。

阿聯最著名的觀光景點，包含哈里發塔、棕櫚群島、世界群島等，幾乎完全是用金錢從無到有砸出來的國度，也由於觀光客眾多，該國被評為全球最友善的國度，加上外籍人士佔全國總人口的88％以上，它每年都吸引了眾多人前往度假，受歡迎程度居高不下。

日本示意圖。圖／Ingimage

台灣人最愛去的國家就是日本，而日本也成了亞洲第4被喜愛的國家，而在最尊重的層級上，日本是全亞洲第1，獨特的文化和生活水準，讓日本受到全世界的讚譽。

在疫情之前的2019年，全盛時期的日本有超過3000萬遊客造訪，隨著疫情後的觀光復甦，日本正努力將觀光人次提升至每年4000萬的目標，也因為日幣近年不斷貶值，日本成了許多外國遊客熱愛的聖地。

身為亞洲的貿易重鎮，新加坡一直以來在金融和經濟發展都是最頂尖的國度，眾多國際企業的亞洲總部都設立於此，見證新加坡多元和發達的程度。它是世界上腐敗程度最低和最富有的國家之一，嚴格的法律讓治安始終非常安全。

新加坡因為其世界金融中心的地位，吸引了許多富豪移居，雖然在這裡，房價、交通和服裝成本都遠比其它地方來得還高，但極高的生活水平依然讓眾多人願意投資。

2、台灣（Taiwan）

台灣示意圖。圖／Ingimage

在這份榜單中，台灣有多項數據名列前茅，包含台灣是全亞洲最民主的國家、受尊重等級僅次於日本、高達全球第2。雖然觀光人次還有許多需要努力的地方，但極高的風評和人文素養，都讓台灣成了全球最喜愛的亞洲國家之一。

台灣是高度發展的自由經濟體，也是世界科技的核心重鎮，這吸引了許多外商進駐投資，而良善的治安和極具人情味的台灣人民，也是台灣的最大特色。

馬來西亞示意圖。圖／Ingimage

全亞洲最受歡迎的國家，是馬來西亞，該國是個多元種族國家，包含近70％的馬來人、超過22％的華人、約7％的印度裔等，分別信奉伊斯蘭教、佛教與基督教、印度教等，領土橫跨兩大區域，包含馬來西亞半島與婆羅洲。

馬來西亞在這份榜單上，雖然各種指標都不是第1，但由於分數都不低，在權重的加總計算下成了亞洲最受歡迎的國家。近年來，馬來西亞的觀光和經濟都非常發達，特別是吉隆坡。值得一提的是，馬來西亞在2023年的入境觀光人次高達2600萬，是東南亞國家之首，極大觀光產值讓馬來西亞非常受歡迎。

（本文出自2024.06.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）