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沙漠中神秘立方體 外星飛船來地球探路？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

外星人派小飛船來探勘地球？內華達州的沙漠近日出現一個神祕的立方體，警方也不確定其狀況，因此僅拍照提醒路過民眾注意安全。類似的立方體也曾於2020年在多國出現，包括羅馬尼亞、美國加州與英國懷特島。許多民眾看到都將其與經典科幻片《2001太空漫遊》的神祕太空船進行聯想。

根據《英國廣播公司》報導，近日有神秘的立方體出現在內華達州的蓋斯峰上，由於該山標高2114公尺，外界都很好奇這個神秘的物體是怎麼上去的。拉斯維加斯警方表示，他們是在進行山難搜救時看到此物，由於也是當地爬山的必經路徑之一，警方並未移動該立方體，而是發文提醒民眾登山時要小心，不要隨意觸碰。

經典科幻片《2001太空漫遊》中，外星人的飛船也是類似的形狀，近來也有很多科幻電影將太空飛船設計成簡潔的玻璃立方體，增加在環境中的隱蔽性。而地球上出現神秘立方體也不是第一次，2020年11月，內華達州與猶他州的沙漠地區都有發現過類似的立方體。

獨立報》提到，羅馬尼亞、英國與加州等地也在2020年左右有發現類似的神祕物體，也有民眾推測這些是裝置藝術，但由於這些立方體的表面幾乎都相當光滑、平整，難看出搬運痕跡，也讓外界對於這些東西有了很多的想像與猜測。

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