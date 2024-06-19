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日本超商食物過量 浪費議題難解

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
根據日本公平貿易委員會2020年的估計，日本超商每日都丟棄約468萬日圓的食物。（Photo by Robert Thomson on Flickr under C.C. License）
根據日本公平貿易委員會2020年的估計，日本超商每日都丟棄約468萬日圓的食物。（Photo by Robert Thomson on Flickr under C.C. License）

全世界有超過五分之一的食物遭到浪費，在日本，預計超商每日丟棄的食物價值約為468萬日圓！日本反對食物浪費的活動人士指出，丟棄食物不僅浪費資源，在生產、運輸與保存的過程也會排放大量溫室氣體。目前已有超商透過人工智慧管理食物，盼能減少浪費。

2成食物被丟棄

聯合國環境計畫 最新的食物浪費指數報告指出，2022年全球浪費了10.5億噸的食物，相當於五分之一的食物遭到浪費，平均每年損失了約1兆美金的食物。同時，估計食物浪費占全球溫室氣體排放的8%到10%。

報告進一步指出，食物浪費不僅僅是富有國家的問題，從數據來看，無論是高收入、中產階級或低收入家庭，食物浪費都有增加的趨勢。

BBC》報導，日本超商就出現「壽司過量」的狀況，每年都有數以十萬計的壽司捲從超商貨架進到垃圾桶。然而，這只是日本超商食物浪費問題的冰山一角，其中大量的三明治、御飯糰或便當，也遭到丟棄。

靠AI管理食物

根據日本公平貿易委員會2020年的估計，日本大型連鎖便利商店每年平均丟棄將近468萬日圓的食物。反對食物浪費的活動人士指出，日本63%的食物來自於進口，食物浪費除了浪費資源，在生產、運輸與保存的過程，也都會排放大量溫室氣體。

對此，Lawson企業行銷經理指出，目前已嘗試多種方法解決食物浪費問題，如利用人工智慧管理食品，根據天氣預報和銷售數據決定打折時間，以增加食品銷量，並將不易腐爛的物品捐贈給食物銀行。

反對食物浪費的活動人士則指出，日本便利超商使用「便利超商會計系統」，經過計算後，企業提供大量食物給各地商店的話，因為大多數食品浪費的成本是由商家本身承擔，所以儘管看似食物遭到浪費，但對公司而言，卻是利潤提高，所以也應進一步推動超商會計系統的改革。

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