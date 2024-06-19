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日本燃油短缺 澳航新航擬取消往來北海道冬季航班

中央社／ 東京19日綜合外電報導
澳洲航空。 路透
澳洲航空。 路透

就在日本各機場因為航空燃油不足造成國際線航班相繼取消的情況下，澳洲航空及新加坡航空已通知日本北海道新千歲機場，將取消或難以照原計畫營運今年冬季定期航班。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，澳洲航空（Qantas Airways）原訂今年要開航每週數個往返新千歲與雪梨的冬季限定定期航班。

不過，因為航空燃油不足加上無法確保足夠地勤作業人員，澳航已通知新千歲機場方面取消上述冬季限定航班。

至於新加坡航空（Singapore Airlines）部分，儘管原訂要在今年冬季營運每週5個往返新加坡與新千歲的冬季限定定期航班，也因為相同理由通知新千歲機場方面，照目前情況要依計畫營運有難度。

根據北海道政府截至5月底的調查，受到航空燃油不足等因素影響，新千歲機場每週已取消或暫停56個定期航班，至於包機部分，加總新千歲機場及帶廣機場等，已有逾100個航班被取消或暫停。

北海道相當受外國觀光客歡迎，如果上述情況持續下去，可能會對北海道今年冬天的觀光季帶來影響。

新加坡航空 新千歲機場 航班

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