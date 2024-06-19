聖城麥加氣溫飆破攝氏50度 逾550名朝聖客被熱死

高中生撰寫的論文獲得權威期刊採用，申請進入東京大學就讀，會很過分嗎？當高中生是日本皇室的悠仁王子，論文共同作者是日本國立科學博物館的研究部主任清拓哉時，問題就來了。悠仁到了上大學的年紀，坊間盛傳他將申請東京大學，批評人士說，如果悠仁以論文循推薦入學管道進入東大，將是特權、特殊待遇的象徵。為何他讀哪間大學，近日會成為日本輿論的焦點？

2024-06-19 08:00