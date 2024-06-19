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熱死人了！聖城麥加氣溫飆51.8度 逾550名朝聖客被熱死、2000多人須治療

聖城麥加氣溫飆破攝氏50度 逾550名朝聖客被熱死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
至少550名前往沙國聖城麥加的朝聖者被熱死。法新社
至少550名前往沙國聖城麥加的朝聖者被熱死。法新社

沙烏地阿拉伯的聖城麥加舉行一年一度的伊斯蘭朝聖活動，當地時間17日記錄到攝氏51.8度高溫，已有至少550名朝聖者在酷熱天氣下死亡。

法新社報導，阿拉伯外交官透露，死者中有超過323人來自埃及，另外至少60人來自約旦。稱所有埃及人都是被熱死，除了1人因推擠受到致命傷。

埃及外交部18日表示，正與沙國當局合作，找尋在朝聖期間失蹤的埃及人。

沙國當局證實，截至16日有超過2000人須接受治療，但未透露死亡人數。據報導，去年至少有240名朝聖者死亡，其中大多數是印尼人。

沙國當局早前公布，今年有180萬人到當地朝聖，其中有160萬人來自國外。當地有研究顯示，朝聖活動地區的氣溫每10年上升攝氏0.4度。

中暑 埃及 沙烏地阿拉伯 約旦 高溫

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