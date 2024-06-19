聖城麥加氣溫飆破攝氏50度 逾550名朝聖客被熱死
沙烏地阿拉伯的聖城麥加舉行一年一度的伊斯蘭朝聖活動，當地時間17日記錄到攝氏51.8度高溫，已有至少550名朝聖者在酷熱天氣下死亡。
法新社報導，阿拉伯外交官透露，死者中有超過323人來自埃及，另外至少60人來自約旦。稱所有埃及人都是被熱死，除了1人因推擠受到致命傷。
埃及外交部18日表示，正與沙國當局合作，找尋在朝聖期間失蹤的埃及人。
沙國當局證實，截至16日有超過2000人須接受治療，但未透露死亡人數。據報導，去年至少有240名朝聖者死亡，其中大多數是印尼人。
沙國當局早前公布，今年有180萬人到當地朝聖，其中有160萬人來自國外。當地有研究顯示，朝聖活動地區的氣溫每10年上升攝氏0.4度。
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