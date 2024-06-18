台、英合作「蝙蝠祭」倫敦戲劇節多場完售 獲專業媒體4星好評

台灣藝術家顧廣毅10至15日在倫敦國際戲劇節推出結合表演藝術、數位科技和生物科學的沉浸式演出「蝙蝠祭」，不僅許多場次完售，更陸續獲The Stage、London Theatre 1等專業媒體4顆星（滿分5顆）評價。

「蝙蝠祭」（Bat Night Market）是顧廣毅與英國藝術家強生（Robert Charles Johnson）的共同創作，結合在倫敦的多國視覺設計、表演藝術、餐飲製作和科學研究團隊，邀請觀眾穿越時空至藝術家所設定、歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後蝙蝠已滅絕的未來，體驗想像的新型態亞洲風格夜市，透過玩遊戲、機智問答、品嚐小吃，探討與蝙蝠有關的科學和文化爭議。

這是倫敦國際戲劇節（LIFT）與台北表演藝術中心合作委製的創作，獲英國文化協會（British Council）以及台灣的國家文化藝術基金會、文化部駐英國代表處文化組支持，6月10日在LIFT全球首演後，8月將轉往台北藝術節演出。

LIFT於14日在演出場地、隸屬倫敦國王學院（King’s College London）的倫敦科學藝廊（ScienceGallery London）為「蝙蝠祭」舉行小型酒會和座談，顧廣毅、強生以及分別負責食物設計和戲劇構作的吳雅筑和黃鼎云出席分享創作歷程與概念，來賓包括駐英代表姚金祥、駐英文化組組長陳斌全、荷蘭駐英大使館文化參事符利耶（Astrid de Vries）、英國文化協會節目策畫經理哈里森-李（Chantal Harrison-Lee）等人。

姚金祥說，「蝙蝠祭」不僅引人深思，是優秀的藝術創作，其跨國、跨領域協作模式也驗證人類社會面對生態危機時，合作解決問題的創造潛能。

參與「蝙蝠祭」製作和演出者，包括英國知名的台灣餐飲品牌創意刈包BAO London和「小島車輪餅」，以及倫敦音樂學校Guildhall School of Music學生、倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University ofLondon）與倫敦國王學院的研究人員。