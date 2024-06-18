鐵道迷可以放心 日本JR「青春18」夏季版7/10開賣

近期有英國媒體指出「英國將遭遇48小時26℃熱浪」而引發討論，眾多國外網友直呼26℃根本不算熱浪，並笑稱「英國人太弱了」、「這是美國佛羅里達州冬天的溫度」。消息也被粉絲專頁「魚漿夫婦」轉發，納悶究竟是外媒寫錯了，還是26℃對英國人來說真的很熱。對此，不少過來人認證「真的超級熱」、「英國資歷15年，26℃真的算熱浪」。...

2024-06-18 17:29