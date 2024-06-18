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鐵道迷可以放心 日本JR「青春18」夏季版7/10開賣

中央社／ 東京18日專電

日本JR集團今天公布旅遊超值通票「青春18」夏季版開賣日期，打破許多人憂心「青春18」恐會停賣的疑慮。

產經新聞報導，「青春18」有3個販售期間，JR集團往年公告售票日期時，通常會在1月公布春季售票日期時，一起公布夏季與冬季售票日期。然而，今年1月公布春季票販售日期時，卻沒有夏季與冬季票的消息，令不少鐵道迷擔心「青春18」是否要走入歷史。

「青春18」旅遊周遊券是一種「搭到飽」的1日無限次數車票，只要在規定期間內任選5天，就可以憑當天車票無限搭乘JR所有路線的普通與快速列車，不分年齡與國籍均能購買，是不少人進行「窮游」的最佳選擇，也有許多鐵道迷選擇購買這種超值票券，探索鮮為人知的秘密車站。

「青春18」每張車票售價1萬2050日圓（約新台幣2500元），可以選擇1個人使用5天，或是5個人在同一天使用，組合方式自由，加上超高CP值而廣受歡迎。今年夏季版車票將於7月10日至8月31日販售，使用期間為7月20日至9月10日。

售價 鐵道迷 青春

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