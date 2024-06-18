印尼新首都努山塔拉機場持續趕工 盼8月獨立日前啟用

印尼今年將分階段把首都從雅加達遷至婆羅洲「努山塔拉」，新首都的機場正在興建。機場工程進度達50%，預計8月17日獨立日慶祝活動期間，作為接待來賓和外國元首的機場。

印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，去年11月開始興建的新首都「努山塔拉」（Nusantara）機場正持續趕工中，預計8月17日獨立日前完工。

機場的設計理念結合婆羅洲文化元素，並融入環保概念，跑道長3000公尺，可供波音777-300ER和空中巴士A380等大型客機起降。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，為趕在8月17日獨立日前完工，現階段目標是先完成2200公尺的跑道。

報導說，目前機場的設計不是讓商用航班使用，因此初期只會有基本設施。

印尼航空專家蘇傑曼（Gerry Soejatman）說，專門提供非商用航班起降的機場，建設速度會比一般商用機場要快。

蘇傑曼說，因為這座機場不是為商用航班設計，因此對投資人而言，看不到有保障的報酬，不過，這不代表機場未來不會有商用航班，因為「政府並沒有強調機場僅限於貴賓使用」。

印尼遷都遷計畫將分幾個階段，2022年至2024年先遷移部分的政府辦公室；2025年至2029年則會在當地擴大興建住宅區，並增設辦公大樓和商業區。

目前若要從雅加達到「努山塔拉」，得從雅加達搭機到巴里巴伴（Balikpapan）機場，航程約1個半小時，接著再搭車約2個多小時才能抵達。

「努山塔拉」首都管理局顧問魯斯曼（RusminLawin）曾向中央社表示，「高速公路7月完工後，車程可縮短至半個小時」。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）對「努山塔拉」機場的工程進度表示樂觀，表示機場預計在7月前完成試營運，以迎接印尼獨立日的慶祝活動。

印尼遷都計畫是總統佐科威（Joko Widodo）的重要政策，他希望藉此促進區域均衡發展，解決首都雅加達人口過於膨脹的問題，並期盼遷都計畫能成為他卸任後的政治遺產。