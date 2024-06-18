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幸運中獎卻領不了！樂透得主獎金等逾1年超崩潰 全因「忘了這件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大一名男子幸運中了樂透，卻因不記得在何處購買了彩券，而無法領取這筆意外之財。 情境示意圖／Ingimage
加拿大一名男子幸運中了樂透，卻因不記得在何處購買了彩券，而無法領取這筆意外之財。 情境示意圖／Ingimage

加拿大一名男子幸運中了樂透，卻險些與財神爺擦肩而過，因為他在興高采烈要去領獎時，才突然驚覺自己根本不記得在何處購買了彩券，因此無法領取這筆意外之財。

根據外媒「CTV News」報導，加拿大安大略省（Ontario）一名華裔男子周日榮（Rirong Zhou，音譯），於2023年4月購買一張「樂透6/49」（Lotto 6/49），開獎好幾個月後才赫然發現自己中獎，並在2023年10月向安大略彩券與賭博公司（OLG）提出索賠，要求領取1186美元（約新台幣38429元）的獎金，然而周日榮沮喪地表示，買彩券一年多過去他仍未能順利取得獎金，「我多次嘗試寄電子郵件聯絡OLG，甚至還打了電話過去，但沒有人把支票寄給我」。

依照OLG規定，樂透得主將在6至8周內就收到獎金支票，周日榮的朋友秦拉娜（Ralna Chin）一直試圖幫他討回公道，然而問題的癥結點在於周日榮「不記得自己在哪裡買了彩券」。OLG解釋，公司的首要任務是確保獎金歸屬中獎彩券的「合法所有者」，因此得主可能會需要回答一些問題以確認身分，這是審核流程的一部分，例如「在哪裡購買樂透？」、「何時購買彩券？」、「是否同時購買了其它種彩票？」

OLG進一步說明，購買彩票時的一個好習慣是保留收據，它也可以作為顧客「何時、何地」購買的證明，若得主的答覆與公司掌握的資訊不符，甚至是沒有提供公司所要求的資訊，便需要接受更深入地審查，這將為領取獎金流程增加額外的時間。不過，在這起事件曝光後，OLG立即重新審查了周日榮的中獎資料，並承諾很快就將支票寄出給他。

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