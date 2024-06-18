泰國國會通過歷史性同婚法案 大馬出櫃同志表達祝福

泰國國會通過歷史性同婚法案，估年底正式上路，馬來西同志團體表示祝福，出櫃同志王能傑今天對大馬同志團體處境表達悲觀，批評目前大馬的團結政府仍處於保守格局。

泰國國會今天通過歷史性的民事和商事法修正案，讓同性伴侶可享有和異性戀伴侶一樣的權利。法案送交泰王同意並刊登在王室公報後120天法律將生效，預估今年底泰國同婚將正式上路。

本身是出櫃同志大馬的資深媒體人王能傑（Issac）表示，大馬是一個對同志團體態度保守的國家，目前政府對同志團體權益的整體政策是「倒行逆施」，所謂的團結政府仍處於保守格局。

他認為，大馬既以昌明政府自詡，卻對「正確的事情不敢做，錯的事情一直做，也沒有一個強而有力的反對黨監督制衡」，這導致同志團體在馬來西亞的處境每況愈下。

王能傑以同志團體在中國仍需在夾縫中求生存同處境為例，說明如果馬來西亞和中國越走越近，就會與西方的主流價值觀漸行漸遠，連帶導致性別平等的狀況不斷倒退。這是他對馬來西亞比較擔憂的地方。

主管宗教事務的大馬首相署（宗教事務）部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Bin Mokhtar）今年3月曾在國會重申LGBT群體屬違法，原因在於伊斯蘭教是官方宗教；政府立場堅定，雖不承認LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）群體，但不歧視LGBT群體，仍可享有聯邦憲法規定的基本權利。