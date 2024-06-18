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考古學家發現 捷克最長史前墳塚

中央社／ 布拉格18日專電

捷克考古學家在波西米亞東北部赫拉德茨-克拉洛韋附近高速公路沿線發現長190公尺的墳塚。考古學家說，這座墳塚不僅是捷克最長的，也可能是歐洲最長的史前墳塚。

捷克新聞網站Novinky報導，赫拉德茨-克拉洛韋大學（University of Hradec Králové）哲學院的考古學家，在德洛赫德沃里（Dlouhé Dvory）和利帕（Lípa）村交界處，發現一座獨特的石器時代長墳塚。這座長190公尺的墳塚，估計約有6000年歷史。

考古學家克里斯圖夫（Petr Krištuf）說：「這類型墳塚主要出現在捷克西北部。至今尚未證實出現在東部地區。這座墳塚不僅是我國最長的，可能也是全歐洲最長的。」

墳塚寬15.1公尺，長軸方向為東北-西南。歐洲大多數現存的墳塚長度為幾十公尺到100公尺，而這座墳塚約長190公尺。

田野考古研究負責人班巴索娃（Sylva TicháBambasová）說：「墳塚的覆蓋層已不復存在，這是很常見的情況，因為這類墳塚大多數位在長期農耕的地區，因此覆蓋層早已被犁平。墳塚附近只留下溝槽。」

特別的是，這座巨大的墳塚原本僅用來安葬1人。克里斯圖夫說：「但後來這個墳塚又安葬了3人，墳塚周圍還有大約30個墓穴。」除了陶器、石器等隨葬品外，科學家從墓穴中取走數十個人骨樣本，將研究亡者的親屬關係與飲食習慣。

班巴索娃說，赫拉德茨-克拉洛韋大學田野考古中心的實驗室將研究墓葬的各個年代，並進行DNA分析。除了史前墳塚，考古學家還在當地發現較晚時期的文物，例如1866年赫拉德茨-克拉洛韋戰役期間的文物。

這不是考古學家第一次在D35高速公路上發現史前墓地。2個月前，考古學家在奧洛摩茲（Olomouc）附近發現一個大規模的青銅時代墓地。這塊墓地是摩拉維亞河以西最大的青銅時代墓地之一，位在D35高速公路的克熱洛夫（Křelov）與斯拉沃寧（Slavonín）路線上。

D35高速公路奧洛摩茲路段長約3公里，今年2月開始興建，預計耗資10億克朗（約新台幣14億元）。預計施工26個月，將完成奧洛摩茲的西環線。

捷克 考古 高速公路

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