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繩子綑綁高中妹！噁男開車飛奔1.5小時 瘋狂碎念「跟我發生性關係」

香港01／ 撰文： 許懿安
日本兵庫縣15日發生一宗可怕綁架與性騷擾事件，38歲無業男子赤尾孝志以繩索將16歲的女高中生綁到車上，在1.5小時內不斷央求對方「和我發生性關係吧」。示意圖／ingimage
日本兵庫縣15日發生一宗可怕綁架與性騷擾事件，38歲無業男子赤尾孝志以繩索將16歲的女高中生綁到車上，在1.5小時內不斷央求對方「和我發生性關係吧」。示意圖／ingimage

日本兵庫縣15日發生一宗可怕綁架性騷擾事件，38歲無業男子赤尾孝志以繩索將16歲的女高中生一校宮市綁到一輛車上。在1.5小時的綁架過程中，不斷央求對方「和我發生性關係吧」。他最終被警車攔截就逮。女生所幸並無受傷。

名古屋電視台17日稱，此事發生在當地時間15日晚9時30分，兵庫縣的西宮市警方接報稱，一名女高中生被陌生男子「用繩綁到車上」，在長達一個1.5小時過程中瘋狂地碎念，要求她跟自己發生性關係。

警方調查人員指出，赤尾孝志在作案過程中曾瘋狂追趕一度自車上逃跑的一校宮市，將她綁回車上。據信，兩人回到車上後，他開車往前往名古屋站。

警方稱，報案者是一校宮市的好友。一校宮市用SNS向好友求救時透露「疑犯開車往名古屋站方向移動」。警方接報後隨即出動，到名古屋車站埋伏，將疑犯拘捕。警方亦最終確認車內的一校宮市沒受傷。

電視台報導，赤尾孝志來自兵庫縣西宮市、無業。他17日上午被移送檢察機關。

赤尾落網後對所有犯行供認不諱。惟詳細案情與動機仍待調查。

日本電視台（NTV）17日稱，調查人員在調查發現，赤尾顯然是在一個有意自殺者聚集的網站結識一校宮市並犯罪。警方正在仔細調查赤尾與她見面的目的。

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文章授權轉載自《香港01》

性騷擾 日本 綁架 高中生

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