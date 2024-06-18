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大陸女酒醉倒房內 飯店惡狼員工刷卡闖房性侵「沒反抗以為同意」

香港01／ 撰文：陳進安
一名大陸女遊客到南韓濟州市旅遊，因不勝酒力倒臥客房，竟遭飯店的一名員工闖入房內性侵。示意圖／ingimage
一名大陸女遊客到南韓濟州市旅遊，因不勝酒力倒臥客房，竟遭飯店的一名員工闖入房內性侵。示意圖／ingimage

一名大陸女遊客近日到南韓濟州市旅遊期間，遭蓮洞一家飯店的員工性侵，後者被警方緊急逮捕，但他否認性侵，辯稱女方沒有反抗。

據韓聯社等韓媒周二（18日）報導，案發於上周五（14日）淩晨4時，疑犯A某刷總卡進入房間實施性侵。當時受害人處於醉酒狀態，未予反抗，次日發覺後便告知熟人，並由熟人報警。

根據監控錄像和受害人的陳述，濟州警方緊急逮捕A某，並以涉嫌準強姦罪進行調查。據南韓憲法規定，準強姦罪是指乘他人精神錯亂喪失辨別能力或不能抗拒，而實行姦淫的行為。

而調查期間，A某否認性侵，辯稱女方沒有反抗，以為得到對方同意。警方表示，計劃就案件作進一步調查，並申請拘捕令。

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文章授權轉載自《香港01》

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