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日本打擊社群冒名假廣告 要求業者強化審查

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本政府鑒於網路社群平台假冒名人進行投資詐騙等案例急速增加，今天上午舉行相關會議通過跨部會綜合對策，包括要求社群平台營運業者強化確認廣告主身分及事前審查等。

日本讀賣新聞報導，在網路社群平台投資詐騙方面，假廣告已成受害入口，因此日本政府將要求臉書（Facebook）母公司Meta等業者，強化審查各自平台上刊登的廣告等，希望透過官方與民間合作減少詐騙被害。

日本首相岸田文雄在會中表示，為了保護民眾不受詐騙所害，會抱持強烈決心徹底採取相關作為。

目前預想日本政府將提出要求的對象業者，除了Meta還有營運LINE的LINE雅虎公司（LYCorporation）等。

日本警察廳表示，日本2023年詐騙受害金額高達約1630億日圓，較2022年倍增。其中在社群平台投資詐騙方面，今年1月到4月受害金額約334億日圓，已超過2023年一整年的約278億日圓。

作為反詐騙對策，日本政府除要求經營社群平台的業者制定及公布廣告審查標準，也要求完善審查體制並強化確認廣告主身分。一旦出現被用來詐騙的廣告，日本政府也將要求業者迅速下架。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府在今天會議上彙整的綜合對策，包括要求主要社群平台營運業者強化確認廣告主身分及事前審查。

對於假冒名人等名義的假廣告，或是以投資詐騙為目的的發文，只要發生收到使用者通報等情況，日本政府要求業者應盡速刪除相關廣告或發文，或採取凍結該發文帳號等作為。

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