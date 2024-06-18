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好市多失竊排行出爐！「7類商品」損失金額近百萬元 網見冠軍超困惑

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐約曼哈頓唯一一家好市多，因民眾猖獗的偷竊行為而虧損近百萬元。美聯社
美國紐約曼哈頓唯一一家好市多，因民眾猖獗的偷竊行為而虧損近百萬元。美聯社

美國紐約一家大型量販店好市多Costco），因民眾猖獗的偷竊行為而虧損近百萬元，日前便有員工在網上發布內部統計資料，整理出最常被偷的7大商品，從價格昂貴的Dyson吸塵器，到便宜的衛生紙、電池等日用品都有上榜，「失竊排行榜」曝光後引發網友熱議。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，美國紐約曼哈頓唯一一家好市多位於東河購物廣場，在新冠肺炎疫情後經常遭到竊賊光顧，導致店家虧損慘重。日前便有一名好市多員工在網路論壇「Reddit發文，他上傳了一張疑似內部員工公布欄的照片，上面詳細列出店內最常失竊的7樣商品，總計損失金額至少28964美元（約新台幣93.8萬元）。

失竊金額由高至低依序排名為：

1、Dyson無線吸塵器，損失金額6210美元（約新台幣20.1萬元）

2、吉列男士刮鬍刀，損失金額6189美元（約新台幣20萬元）

3、Kirkland衛生紙多件裝，損失金額5021美元（約新台幣16.2萬元）

4、AA電池，損失金額3527美元（約新台幣11.4萬元）

5、善存女性綜合維他命，損失金額3407美元（約新台幣11萬元）

6、AAA電池，損失金額2916美元（約新台幣9.4萬元）

7、綠萃淨D3維他命，損失金額1694美元（約新台幣5.4萬元）

貼文曝光後，許多人對於好市多的高失竊率感到不解，「我能想像怎麼藏維他命，但是吸塵器是如何通過檢查的？」、「吸塵器被偷的數量令人印象深刻…」、「這不是在檢查收據時就要發現的嗎？」

另外，也有不少網友表示，「員工竊盜通常是造成損失的最大原因…」、「或許只是收銀員沒有掃描到或數錯數量，客人沒有意圖偷竊？」、「其中很大一部分是索賠管理不善，許多損壞的商品在沒有提交文件證明其損壞的情況下，會被標記為竊盜而不是損壞」。

有名好市多員工上傳了一張疑似內部員工公布欄的照片，上面詳細列出店內最常失竊的7樣商品。 圖／擷自Reddit
有名好市多員工上傳了一張疑似內部員工公布欄的照片，上面詳細列出店內最常失竊的7樣商品。 圖／擷自Reddit

Costco Dyson Reddit 偷竊 好市多 美國 量販店

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