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訪日客回流集中東京等都會區 如何擴及地方成課題

中央社／ 東京18日綜合外電報導
東京澀谷站前十字路口，號稱世界上最繁忙的人行橫道。(歐新社)
東京澀谷站前十字路口，號稱世界上最繁忙的人行橫道。(歐新社)

日本政府今天通過2024年版觀光白皮書，面對訪日外國客回流集中在東京大阪及名古屋3大都會區，白皮書指出「如何讓正成長的外國客訪日需求擴及地方，是當前緊迫課題」。

日本讀賣新聞報導，跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年相比，2023年外國客總住宿人數在3大都會區雖然增加14%，但在地方則減少26%，復甦腳步相對遲緩。

再看2023年4月到12月的訪日外國客消費額，在東京都消費的1兆1268億日圓（約新台幣2311億元）加上在大阪府消費的6306億日圓，已占整體約6成之多，顯見訪日外國客快速增加帶來的好處未擴及日本全境。

觀光白皮書指出，造成這種集中在3大都會區現況的原因，可能跟訪日遊輪及地方機場國際線航班恢復遲緩有關。

因此，白皮書認為有必要推動完善接受遊客來訪的環境，例如充實及確保交通服務等。

日本放送協會（NHK）報導，白皮書指出，必須適當因應所謂的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，為推動因地制宜的對策，中央政府也將強化支援。

白皮書表示，2023年共有2507萬名外國客訪日，已恢復到2019年約8成水準。不過，面對訪日外國客快速復甦，也對部分知名觀光景點帶來影響居民生活的「觀光公害」問題。

另外，去年外國客住宿人數集中在東京、大阪及愛知3大都會區，占整體逾7成，如何讓觀光成長好處惠及地方已成當前課題。

大阪 日本 東京

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