政府負擔大學學費、夜生活豐富 立陶宛奪年輕人幸福程度第一名

你幸福嗎？聯合國在3月公布《世界幸福報告》（World Happiness Report），芬蘭連續7年拿下冠軍，台灣則排名第31，領先中日韓。特別的是，這次也分析了各年齡層的幸福程度，在30歲以下的排名中，與台灣友好的立陶宛，拿下第一名的寶座。究竟，這個曾被蘇聯統治過的國家，年輕人幸福的祕密是什麼？

「在立陶宛，大多數的民眾，尤其是年輕族群，感到非常幸福，」旅遊部落格Suitcase執行長、同時也是立陶宛人的魯比諾瓦特（Jurga Rubinovaite）向《BBC》表示：「儘管俄烏戰爭可能會擴散到立陶宛的臨海處，但人們似乎比以往都更享受和珍惜生活。」

根據2024年《世界幸福報告》，立陶宛在整體排名中位居第19，但在30歲以下民眾的族群中拿下冠軍，遠遠領先32名的英國，以及62名的美國。

脫離蘇聯統治，讓民眾更珍惜當下

探究幸福的原因，魯比諾瓦特認為，立陶宛在1990年時，從蘇聯獨立出來，民眾因而可以自由地學習、工作和旅行。

「我媽媽常跟我說：『我的生活從來沒有像現在這麼好！』」魯比諾瓦特說：「年輕一代沒有經歷過獨立前的生活，但他們都聽過自己父母和祖父母的故事，我認為，這是人們現在覺得更幸福的原因之一，因為他們比以往任何時候都更珍惜他們擁有的一切。」

然而，俄烏戰爭也讓立陶宛擔憂，過去34年來實現穩定的努力，會化為泡影。

擔任行銷人員的莫蒂尤奈特（Karolina Motiejūnaitė）向《衛報》表示：「我們從小就懷著這樣的恐懼長大，戰爭讓我們擔心這裡擁有的一切美好事物，會在一秒鐘內被奪走，大家可能對俄烏戰爭無感了，但對我們來說，俄羅斯的威脅仍然很大！」

豐富自然環境、步行者天堂、多元夜生活

立陶宛渾然天成的自然景色，也是居民幸福的原因之一。

一位立陶宛民眾斯巴比（Raminta Lilaitė-Sbalbi）認為，國內豐富的自然環境，讓居民有更好的生活品質，「我們會抓住一切機會來遠離都市，享受森林、湖泊和美麗的海岸。」

作家帕拉皮揚凱特（Loreta Parapijankaite）則在《商業內幕》撰文提到，首都維爾紐斯可讓人們自在步行和騎單車，單車租金也只要幾歐元而已。

立陶宛渾然天成的自然景色，也是居民幸福的原因之一。圖為立陶宛典型的地貌，包括低地、湖泊、沼澤與森林。wikimedia commons by Mindaugas Macaitis

「維爾紐斯的美食也很精彩！市區提供各式用餐選擇，從傳統的立陶宛菜餚到各國美食，應有盡有，」帕拉皮揚凱特興奮地說：「當地的馬鈴薯餃『cepelinai』和甜菜湯『šaltibarščiai』，不容錯過！ 」

她還提到，無論是電子音樂俱樂部，還是爵士樂酒吧，立陶宛豐富的夜生活文化，都可以滿足人們不同的偏好，「在夏天，許多戶外空間都會舉辦各種活動，這是在英國倫敦也未必能找到的熱鬧氣氛。」

立陶宛首都維爾紐斯新舊建築交錯的都市景觀。Photo by Vitalijs Barilo on Unsplash

免除學貸壓力，政府幫你負擔學費

在教育方面，只要達到一定成績標準的學生，政府就會幫他們負擔大學學費，這讓他們有將近57％的民眾擁有高等教育學位，超越歐盟平均的43％。

至於經濟方面，則得益於兩家獨角獸企業：歐洲最大的二手衣物電子商務平台 Vinted，以及開發出NordVPN的Nord Security，光是這兩家公司，就讓國內GDP在2023年成長了12.6％。

開發出NordVPN的Nord Security。取自臉書@Nord Security

數據公司statista的統計也指出，立陶宛在脫離蘇聯統治後，GDP成長了近四倍。

立陶宛年輕人真的認為自己最幸福嗎？29歲的IT人員薩澤尼斯（Lukas Saženis）向《衛報》說：「也許不是，但我認為自己相對幸福，立陶宛正朝某個目標前進，我們很容易看到我們有多幸福。」

（本文出自2024.06.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）