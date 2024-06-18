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秘魯數百原民學童控教師性虐 政府承諾調查

中央社／ 利馬17日綜合外電報導

秘魯政府今天表示，將調查國內叢林地區數百名原住民兒童對教師提出的性虐待指控。

法新社報導，在秘魯北部孔多爾坎基省（Condorcanqui）就讀公立學校的阿瓦宏（Awajun）原住民族男孩和女孩，共通報524起性侵和性虐案件，最久遠可溯自2010年。

這些被控發生在學校宿舍的罪行，上個月被阿瓦宏一個婦女協會的代表皮歐（Rosemary Pioc）揭露。

秘魯政府發言人阿德里安森（Alberto Adrianzen）今天對外國記者說：「我們必須調查真相；我們將與受害者站在一起…我們反對一切形式的性虐待。」

在政府宣布調查之前，兩名部長將性虐待指控與「文化習俗」相提並論，激起公憤。

皮歐今天接受電台訪問時說：「聲稱這是文化習俗，就是替這些行為背書…性侵不是我們這個群體的習俗。」

阿德里安森說，受害者「必須獲得全面照護」，若有必要，還得包括心理協助和人類免疫缺乏病毒（HIV）治療。

秘魯人權專員今天呼籲學校將涉案教師「立即撤職」。

原住民 教師 秘魯

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