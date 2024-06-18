快訊

都是精品惹的禍？南韓通膨壓不下來 央行1原因怪罪民眾：生活成本比其他國家高

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「英國26℃＝熱浪」網嘲英國人弱爆 過來人搖頭曝原因：是會死人的

聯合新聞網／ 綜合報導
近期，有英國媒體指出「英國將遭遇48小時26℃熱浪」而引發討論，不少國外網友直呼26℃根本不算熱浪，並笑稱「英國人太弱了」。情境示意圖。圖／ingimage
近期，有英國媒體指出「英國將遭遇48小時26℃熱浪」而引發討論，不少國外網友直呼26℃根本不算熱浪，並笑稱「英國人太弱了」。情境示意圖。圖／ingimage

近期有英國媒體指出「英國將遭遇48小時26℃熱浪」而引發討論，眾多國外網友直呼26℃根本不算熱浪，並笑稱「英國人太弱了」、「這是美國佛羅里達州冬天的溫度」。消息也被粉絲專頁「魚漿夫婦」轉發，納悶究竟是外媒寫錯了，還是26℃對英國人來說真的很熱。對此，不少過來人認證「真的超級熱」、「英國資歷15年，26℃真的算熱浪」。

近期，外媒《鏡報》的一則貼文引發國外網友熱議，該則貼文指出英國將遭遇48小時26℃熱浪，並點出有5個城市最熱。根據該家媒體13日的報導，英國6月天氣逐漸變暖，氣溫將達26℃，且持續時間估計有48小時，伯明罕、卡地夫、倫敦、曼徹斯特和紐卡斯爾會是5個最熱的城市，預計6月26日至28日炎熱天氣將席捲全英國。

該則貼文卻引發討論，許多網友對於26℃被視為熱浪感到不解，「26℃算熱浪？」、「笑死我了，英國人太弱了」、「換算下來大約79°F（華氏溫度），有美國人在這種天氣下還是穿毛衣」、「這是美國佛羅里達州冬天的溫度」、「這是德州人穿夾克的天氣」、「26℃才不是熱浪，而是個溫暖的夏日天氣」、「78.8°F不算熱浪」、「79°F算熱浪？來嘗試體驗109°F（約42℃）、冷氣壞掉的生活吧」。

消息也被粉絲專頁「魚漿夫婦」轉發，詢問「有沒有在英國或懂英國的朋友可以說一下，就是英國人真的覺得26℃很熱嗎？還是這個新聞寫錯了呢？」文章一出，引來不少過來人認證「身為留英讀書4年的亞洲人，可以肯定地告訴你19℃已經很熱了，這裡的19℃，體感溫度已經有25度」、「在英國，20℃以上已經是熱，26℃真的是超級熱」、「英國資歷15年，26℃真的算熱浪」、「英國的26℃真的很熱，英國的太陽跟台灣的太陽是不一樣的！在台灣37℃穿很ok的防曬外套，在英國20幾度穿的時候，被太陽曬到手會痛」。

也有網友解釋原因在於建築設計，「英國很多建築物都沒有空調（沒有製冷），屋頂鋪了保溫原料，家裡就是一個大烤箱」、「如果室外26℃，室內基本上會超過30℃，重點是都沒空調」、「大部分的房子都很老、排風不好、沒有空調、製造材質很容易吸熱，讓室內變更熱」、「待在室內就像是被放蒸籠」、「英國的建築就不是為了良好通風設計的，溫度高是會死人的」、「英國的房子都是以保暖為基礎建造的，所以如果外面的溫度高於26℃，房子裡面會熱到爆；而且英國的房子大部分都沒有冷氣，玻璃還是那種保暖的隔熱玻璃，只要溫度一高，屋內溫度就可能高於30度℃」。

保暖 冷氣 建築 房子 氣溫 熱浪 英國

相關新聞

「英國26℃＝熱浪」網嘲英國人弱爆 過來人搖頭曝原因：是會死人的

近期有英國媒體指出「英國將遭遇48小時26℃熱浪」而引發討論，眾多國外網友直呼26℃根本不算熱浪，並笑稱「英國人太弱了」、「這是美國佛羅里達州冬天的溫度」。消息也被粉絲專頁「魚漿夫婦」轉發，納悶究竟是外媒寫錯了，還是26℃對英國人來說真的很熱。對此，不少過來人認證「真的超級熱」、「英國資歷15年，26℃真的算熱浪」。...

大陸女酒醉倒房內 飯店惡狼員工刷卡闖房性侵「沒反抗以為同意」

一名大陸女遊客近日到南韓濟州市旅遊期間，遭蓮洞一家飯店的員工性侵，後者被警方緊急逮捕...

繩子綑綁高中妹！噁男開車飛奔1.5小時 瘋狂碎念「跟我發生性關係」

日本兵庫縣15日發生一宗可怕綁架與性騷擾事件，38歲無業男子赤尾孝志以繩索將16歲的女高中生...

就在今天？泰國可望成為亞洲第三個同婚合法國家

泰國參議院今（18日）舉行同婚法二、三讀程序，投票若通過，將成為繼2019年台灣、2023年尼泊爾後，亞洲第三個同性婚姻合法的國家。

訪日客回流集中東京等都會區 如何擴及地方成課題

日本政府今天通過2024年版觀光白皮書，面對訪日外國客回流集中在東京、大阪及名古屋3大都會區，白皮書指出「如何讓正成長的...

青少女靠舞蹈成網紅 她的粉絲92%是成年男子…常收到猥褻私訊

社群媒體Instagram未成年少女網紅舞者的粉絲，有高達92%為成年男性，其中不乏對幼童有「性趣」等別有居心人士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。