「英國26℃＝熱浪」網嘲英國人弱爆 過來人搖頭曝原因：是會死人的

近期有英國媒體指出「英國將遭遇48小時26℃熱浪」而引發討論，眾多國外網友直呼26℃根本不算熱浪，並笑稱「英國人太弱了」、「這是美國佛羅里達州冬天的溫度」。消息也被粉絲專頁「魚漿夫婦」轉發，納悶究竟是外媒寫錯了，還是26℃對英國人來說真的很熱。對此，不少過來人認證「真的超級熱」、「英國資歷15年，26℃真的算熱浪」。

近期，外媒《鏡報》的一則貼文引發國外網友熱議，該則貼文指出英國將遭遇48小時26℃熱浪，並點出有5個城市最熱。根據該家媒體13日的報導，英國6月天氣逐漸變暖，氣溫將達26℃，且持續時間估計有48小時，伯明罕、卡地夫、倫敦、曼徹斯特和紐卡斯爾會是5個最熱的城市，預計6月26日至28日炎熱天氣將席捲全英國。

該則貼文卻引發討論，許多網友對於26℃被視為熱浪感到不解，「26℃算熱浪？」、「笑死我了，英國人太弱了」、「換算下來大約79°F（華氏溫度），有美國人在這種天氣下還是穿毛衣」、「這是美國佛羅里達州冬天的溫度」、「這是德州人穿夾克的天氣」、「26℃才不是熱浪，而是個溫暖的夏日天氣」、「78.8°F不算熱浪」、「79°F算熱浪？來嘗試體驗109°F（約42℃）、冷氣壞掉的生活吧」。

消息也被粉絲專頁「魚漿夫婦」轉發，詢問「有沒有在英國或懂英國的朋友可以說一下，就是英國人真的覺得26℃很熱嗎？還是這個新聞寫錯了呢？」文章一出，引來不少過來人認證「身為留英讀書4年的亞洲人，可以肯定地告訴你19℃已經很熱了，這裡的19℃，體感溫度已經有25度」、「在英國，20℃以上已經是熱，26℃真的是超級熱」、「英國資歷15年，26℃真的算熱浪」、「英國的26℃真的很熱，英國的太陽跟台灣的太陽是不一樣的！在台灣37℃穿很ok的防曬外套，在英國20幾度穿的時候，被太陽曬到手會痛」。

也有網友解釋原因在於建築設計，「英國很多建築物都沒有空調（沒有製冷），屋頂鋪了保溫原料，家裡就是一個大烤箱」、「如果室外26℃，室內基本上會超過30℃，重點是都沒空調」、「大部分的房子都很老、排風不好、沒有空調、製造材質很容易吸熱，讓室內變更熱」、「待在室內就像是被放蒸籠」、「英國的建築就不是為了良好通風設計的，溫度高是會死人的」、「英國的房子都是以保暖為基礎建造的，所以如果外面的溫度高於26℃，房子裡面會熱到爆；而且英國的房子大部分都沒有冷氣，玻璃還是那種保暖的隔熱玻璃，只要溫度一高，屋內溫度就可能高於30度℃」。