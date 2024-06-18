從難民之子到永續科技權威 唐獎得主亞基盼回饋社會

2024唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基出身約旦難民家庭，15歲赴美後靠著勤奮研究開闢新材料，被廣泛應用在清潔能源、空氣及純淨水，成長環境使他深切體認資源的重要性，他期盼能回饋社會，激發年輕人的熱情，促永續創新。

拿起像是樂高般的「有機骨架」模型，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）「詹姆斯與內爾蒂崔特」（James and Neeltje Tretter）化學講座終身教授亞基（Omar M. Yaghi）眼神散發光彩地說，「我10歲就愛上分子模型了。」

從亞基辦公室裡大大小小、結構複雜度不一的模型，不難想像他對其研究領域的熱愛。他開創的各種「超多孔材料」（Ultra Porous Frameworks），因獨特的多孔結構和高表面積，被廣泛應用於科學和工業領域，獲諸多獎項肯定。

中央社記者採訪亞基時，他最常說的一句話便是「我真的很幸運。」

出生約旦安曼（Amman）一個難民家庭，亞基兒時成長在沙漠，與一家人窩在小屋裡，家中沒有現代化便利設施，年少時，他不經意看到分子圖像，並產生濃厚興趣，「當時不知那是什麼，卻充滿好奇，一切彷彿命運之神安排。」

這樣的環境，無形中促成他日後對開發新技術來「改善資源匱乏」的想望。

亞基15歲獨自赴美，他告訴記者，當時那是一條無法回頭的路，成功是他唯一的選擇，父親要他想辦法留下，他以一個9年級畢業生的學歷，先試著進入社區大學，後來轉入紐約州立大學阿爾巴尼分校（University at Albany）就讀，憑藉過人毅力獲得學位。回憶起往事，他僅打趣說，「其實我沒機會念高中。」

1990年，亞基取得伊利諾大學香檳校區（Universityof Illinois at Urbana-Champaign）博士學位。在進入加大柏克萊分校任教之前，曾先後服務於亞利桑那州立大學（Arizona State University）、密西根大學（University of Michigan）、及加州大學洛杉磯分校（UCLA）。

他在1990年代開創「網格化學」（ReticularChemistry）新領域，並以此概念合成出「金屬有機骨架」（MOFs）和「共價有機骨架」（COFs）等新材料。

更重要的是，這些新材料能夠被廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存、旱地集水的各種裝置應用，為人類社會邁向永續發展開闢了新途徑並作出重要貢獻。

目前，全球有數百個來自學術界及工業界的實驗室，藉由亞基發展出的材料及技術，積極投入乾淨能源、清潔空氣和純淨飲用水等方面的實際應用。

此外，全球估計已有10萬種以上「金屬有機骨架」及「共價有機骨架」相關材料，是由網格化學產出的成果。美國道瓊公司的市場觀察網站，2022年以亞基發展的科技為主題，估算上述材料市場規模達3.5億美元（約新台幣114億元）。

亞基的開創性貢獻，在全球17個國家獲得許多重要獎項肯定，包括一些在化學領域上最高的榮譽，他同時也擁有60項美國專利。

從難民之子到永續科技權威，亞基說，很幸運父母給了他很好的教育，「他們擁有的不多，卻給了孩子滿滿的愛，讓孩子瞭解勤奮耕耘和付出的力量。」

因此，亞基相信，人生不管獲得多少，都應該無條件地給予，將經驗和知識傳遞給學生，讓研究室成為充滿樂趣的場域，激發年輕人的創造力和創新能力。

他創立了柏克萊全球科學學院（Berkeley GlobalScience Institute），發展出獨特的引路人計畫，在多國設立研究中心，期望邀請當地年輕學者，在學術生涯剛起步時，直接加入研究，為科學環境做出有意義貢獻。

亞基告訴記者，很期待能夠赴台參與唐獎週活動，並與台灣年輕學子分享經驗。

他說，比起談論技術，他更希望與年輕人聊聊創新背後的故事，因為實驗室裡的年輕人，他們的熱情，才是這些新技術能夠誕生的真正核心。