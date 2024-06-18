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從難民之子到永續科技權威 唐獎得主亞基盼回饋社會

中央社／ 舊金山18日專電
唐獎今天公布「永續發展獎」，得獎人為美國化學家奧馬爾，亞基(Omar M. Yaghi)，其在金屬有機及相關超多孔骨架材料上開創性的建樹已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水之應用，對永續發展作出非凡貢獻。圖╱唐獎教育基金會提供
唐獎今天公布「永續發展獎」，得獎人為美國化學家奧馬爾，亞基(Omar M. Yaghi)，其在金屬有機及相關超多孔骨架材料上開創性的建樹已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水之應用，對永續發展作出非凡貢獻。圖╱唐獎教育基金會提供

2024唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基出身約旦難民家庭，15歲赴美後靠著勤奮研究開闢新材料，被廣泛應用在清潔能源、空氣及純淨水，成長環境使他深切體認資源的重要性，他期盼能回饋社會，激發年輕人的熱情，促永續創新。

拿起像是樂高般的「有機骨架」模型，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）「詹姆斯與內爾蒂崔特」（James and Neeltje Tretter）化學講座終身教授亞基（Omar M. Yaghi）眼神散發光彩地說，「我10歲就愛上分子模型了。」

從亞基辦公室裡大大小小、結構複雜度不一的模型，不難想像他對其研究領域的熱愛。他開創的各種「超多孔材料」（Ultra Porous Frameworks），因獨特的多孔結構和高表面積，被廣泛應用於科學和工業領域，獲諸多獎項肯定。

中央社記者採訪亞基時，他最常說的一句話便是「我真的很幸運。」

出生約旦安曼（Amman）一個難民家庭，亞基兒時成長在沙漠，與一家人窩在小屋裡，家中沒有現代化便利設施，年少時，他不經意看到分子圖像，並產生濃厚興趣，「當時不知那是什麼，卻充滿好奇，一切彷彿命運之神安排。」

這樣的環境，無形中促成他日後對開發新技術來「改善資源匱乏」的想望。

亞基15歲獨自赴美，他告訴記者，當時那是一條無法回頭的路，成功是他唯一的選擇，父親要他想辦法留下，他以一個9年級畢業生的學歷，先試著進入社區大學，後來轉入紐約州立大學阿爾巴尼分校（University at Albany）就讀，憑藉過人毅力獲得學位。回憶起往事，他僅打趣說，「其實我沒機會念高中。」

1990年，亞基取得伊利諾大學香檳校區（Universityof Illinois at Urbana-Champaign）博士學位。在進入加大柏克萊分校任教之前，曾先後服務於亞利桑那州立大學（Arizona State University）、密西根大學（University of Michigan）、及加州大學洛杉磯分校（UCLA）。

他在1990年代開創「網格化學」（ReticularChemistry）新領域，並以此概念合成出「金屬有機骨架」（MOFs）和「共價有機骨架」（COFs）等新材料。

更重要的是，這些新材料能夠被廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存、旱地集水的各種裝置應用，為人類社會邁向永續發展開闢了新途徑並作出重要貢獻。

目前，全球有數百個來自學術界及工業界的實驗室，藉由亞基發展出的材料及技術，積極投入乾淨能源、清潔空氣和純淨飲用水等方面的實際應用。

此外，全球估計已有10萬種以上「金屬有機骨架」及「共價有機骨架」相關材料，是由網格化學產出的成果。美國道瓊公司的市場觀察網站，2022年以亞基發展的科技為主題，估算上述材料市場規模達3.5億美元（約新台幣114億元）。

亞基的開創性貢獻，在全球17個國家獲得許多重要獎項肯定，包括一些在化學領域上最高的榮譽，他同時也擁有60項美國專利。

從難民之子到永續科技權威，亞基說，很幸運父母給了他很好的教育，「他們擁有的不多，卻給了孩子滿滿的愛，讓孩子瞭解勤奮耕耘和付出的力量。」

因此，亞基相信，人生不管獲得多少，都應該無條件地給予，將經驗和知識傳遞給學生，讓研究室成為充滿樂趣的場域，激發年輕人的創造力和創新能力。

他創立了柏克萊全球科學學院（Berkeley GlobalScience Institute），發展出獨特的引路人計畫，在多國設立研究中心，期望邀請當地年輕學者，在學術生涯剛起步時，直接加入研究，為科學環境做出有意義貢獻。

亞基告訴記者，很期待能夠赴台參與唐獎週活動，並與台灣年輕學子分享經驗。

他說，比起談論技術，他更希望與年輕人聊聊創新背後的故事，因為實驗室裡的年輕人，他們的熱情，才是這些新技術能夠誕生的真正核心。

唐獎 材料 永續 科學家

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