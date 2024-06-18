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日消防局公布攜帶式電扇爆炸影片 籲民眾警覺

中央社／ 東京18日專電

攜帶式電風扇每年夏天都是超夯商品，不過日本消防局與相關機構呼籲，這類電風扇其實暗藏風險，一旦掉到地上遭強烈撞擊，內藏的電池可能會爆炸，掛在脖子上的電風扇也可能出現葉片脫落、強擊臉部的事故。

日媒報導，尼崎市消防局13日在官方Instagram帳號發布一段名為「攜帶式電風扇大爆炸」的影片。影片中，掛在人體模型脖子上的手持電風扇突然發出「碰」的巨大爆炸聲，電池被炸得焦黑，機體四分五裂。

看到這段影片的網友紛紛留言，「完全沒想到會這樣」、「太可怕了」。還有民眾說，「給孩子買了一個不能充電的電風扇，被他抱怨。好險沒有買充電式的，孩子很容易把風扇掉在地上，即使麻煩，裝電池的更好。」

尼崎市消防局受訪表示，發布這段影片是因為「全國電器類火災案例正在增加」，希望民眾留意因為電池損壞，或是過度充電而引發火災的風險。

對於攜帶式電風扇爆炸的原因，消防局指出，「正常使用下當然沒有問題，但是如果掉落在地上，受到強烈撞擊（就有可能爆炸）。此外，也要注意避免過度充電。」

尼崎市消防局公布的是「製品評價技術基盤機構」（NITE）製作的實驗動畫。根據NITE，攜帶式電風扇雖然輕巧方便，但並非全無弊端。在2019年至2021年的3年期間，共通報發生47起事故。

為了確保產品安全，NITE表示，選擇產品的首要標準是確保製造和進口、銷售商為安全可靠，尤其是在網路上購買時。有時候發生事故要聯絡廠商，會發現聯繫方式不明，或是只列出海外聯絡方式。

此外，如果電風扇從包包裡拿出來時不小心掉落地面，受到強烈撞擊，「內藏鋰電池可能會變形，導致內部短路。這時候如果繼續使用，可能會冒煙或起火，更糟糕的情況可能會爆炸。」因此建議，「如果產品受到強烈撞擊，請停止使用並諮詢廠商。」一但發生冒煙、起火等難以處理的情況，立刻通報消防單位處理。

影片 爆炸

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