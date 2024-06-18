快訊

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

日本東海道新幹線一度區間停駛 關東傍晚防大雨

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本新幹線列車示意圖。美聯社
日本新幹線列車示意圖。美聯社

日本今天包括沖繩縣及靜岡縣等地都出現強降雨，造成東海道新幹線區間一度停駛約半小時；關東地方傍晚起須嚴防大雨；沖繩縣有駕駛清晨不慎駛入淹水道路受困，自行報警後獲救。

日本氣象協會表示，警報級大雨地區下午將從西日本移往東日本地方，關東地方民眾今天下班時段必須嚴防強降雨、落雷及突發強陣風等惡劣天候。

關東地方今天大雨高峰可能落在傍晚到入夜後，神奈川縣及千葉縣等沿海地區風勢將增強，由於時間帶預測跟下班時間重疊，恐怕會對交通運輸帶來衝擊。

日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司表示，東海道新幹線今天受到大雨影響，往東京方向的名古屋站到小田原站區間，及往大阪方向的小田原站到新富士站區間，從中午12時30分過後停駛，並在下午1時10分左右恢復全線行駛。

受到鋒面及低壓影響，日本從近畿地方到關東地方的部分地區都出現激烈強降雨，其中東海地方及關東甲信地區，預測雨勢到今天入夜將增強，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能發生的土石災害及低窪地區淹水等災情。

氣象廳表示，日本近畿地方到關東地方大氣狀態受到暖濕空氣流入鋒面變得非常不穩定，截至今天上午11時止，和歌山縣田邊市出現時雨量45毫米的激烈雨勢。

甚至在沖繩縣久米島，到今天上午6時30分止的24小時累計降雨量高達293.5毫米，創統計史上6月新高紀錄。截至目前的大雨已讓靜岡縣及沖繩縣發生土石災害的危險性激增，當局已針對部分地區發布「土石災害警戒情報」。

琉球新報報導，沖繩縣今天清晨受到大雨侵襲，不少地區都出現淹水災情，一名60多歲男性駕車行經名護市一處縣道時，因為誤入淹水路段道致車輛遭沖走報警，所幸獲救後並未受傷。

名護市消防本部表示，這名男性駕駛的小型貨車幾乎在大雨中滅頂，男性駕駛過程中一直緊抓車輛等待救援。

這名駕駛是在清晨4時40分左右行經該路段，因未察覺道路已淹水，在駛入後自行報警獲救。目前該路段已從清晨5時起禁止通行。

強降雨 新幹線 日本 淹水

延伸閱讀

短延時強降雨來了！ 3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

「排球少年」票房太扯！狂破紀錄奪下年度冠軍

降雨範圍縮小！大台北留意午後大雨 周末慎防36度高溫

赴日旅遊注意！日本梅雨季開始沖繩破紀錄大雨 粉專：接下來輪到這2地

相關新聞

日本東海道新幹線一度區間停駛 關東傍晚防大雨

日本今天包括沖繩縣及靜岡縣等地都出現強降雨，造成東海道新幹線區間一度停駛約半小時；關東地方傍晚起須嚴防大雨；沖繩縣有駕駛...

第6屆唐獎永續獎得主亞基 引路人計畫獲好評

唐獎今天公布第6屆永續獎得主為美國化學家奧馬爾．亞基。唐獎說明，除相關技術對於2050淨零有所貢獻外，亞基的引路人計畫也...

研究：大腦直流電刺激 可緩解失戀之痛

一對相愛的情侶分手之後，痛苦絕望成為心中難以抹滅的傷痕，而大腦電刺激能夠舒緩失戀之痛！一項研究指出，透過經顱直流電刺激（tDCS）療法，以溫和的電流刺激大腦，可緩解失戀後的痛苦、消極和抑鬱情緒...

美化學家奧馬爾獲唐獎 碳捕集與旱區集水獲肯定

唐獎今天公布「永續發展獎」，得獎人為美國化學家奧馬爾，亞基(Omar M. Yaghi)，肯定其在金屬有機及相關超多孔骨...

85歲《魔戒》甘道夫失足跌落舞台！演出中斷 緊急送院治療

電影《魔戒》「甘道夫」巨星伊恩麥克連（Ian McKellen）17日在倫敦演出舞台劇期間，失足從舞台上跌下，緊急被送醫...

真實人生／以神之名辦校卻淪神父享樂天堂 揭美國清洗原住民文化黑歷史

人與禽獸的差別，究竟多遠？華盛頓郵報2024年5月刊出長達一年多追蹤的調查採訪，揭露美國天主教會假「上帝」之名，經年累月對所屬原住民兒童寄宿學校學生犯下罪行。那些來自印第安部落的孩子，被要求不得使用族語姓名、剪去身分認同的長髮，更有最小5歲的幼童難逃神職人員狼爪。當如今已白髮蒼蒼的受害者出聲，道出難以啟齒的真實人生經歷，不免讓人深深歎息，人與獸有時其實難以辨別。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。