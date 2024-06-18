日本東海道新幹線一度區間停駛 關東傍晚防大雨

日本今天包括沖繩縣及靜岡縣等地都出現強降雨，造成東海道新幹線區間一度停駛約半小時；關東地方傍晚起須嚴防大雨；沖繩縣有駕駛清晨不慎駛入淹水道路受困，自行報警後獲救。

日本氣象協會表示，警報級大雨地區下午將從西日本移往東日本地方，關東地方民眾今天下班時段必須嚴防強降雨、落雷及突發強陣風等惡劣天候。

關東地方今天大雨高峰可能落在傍晚到入夜後，神奈川縣及千葉縣等沿海地區風勢將增強，由於時間帶預測跟下班時間重疊，恐怕會對交通運輸帶來衝擊。

日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司表示，東海道新幹線今天受到大雨影響，往東京方向的名古屋站到小田原站區間，及往大阪方向的小田原站到新富士站區間，從中午12時30分過後停駛，並在下午1時10分左右恢復全線行駛。

受到鋒面及低壓影響，日本從近畿地方到關東地方的部分地區都出現激烈強降雨，其中東海地方及關東甲信地區，預測雨勢到今天入夜將增強，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能發生的土石災害及低窪地區淹水等災情。

氣象廳表示，日本近畿地方到關東地方大氣狀態受到暖濕空氣流入鋒面變得非常不穩定，截至今天上午11時止，和歌山縣田邊市出現時雨量45毫米的激烈雨勢。

甚至在沖繩縣久米島，到今天上午6時30分止的24小時累計降雨量高達293.5毫米，創統計史上6月新高紀錄。截至目前的大雨已讓靜岡縣及沖繩縣發生土石災害的危險性激增，當局已針對部分地區發布「土石災害警戒情報」。

琉球新報報導，沖繩縣今天清晨受到大雨侵襲，不少地區都出現淹水災情，一名60多歲男性駕車行經名護市一處縣道時，因為誤入淹水路段道致車輛遭沖走報警，所幸獲救後並未受傷。

名護市消防本部表示，這名男性駕駛的小型貨車幾乎在大雨中滅頂，男性駕駛過程中一直緊抓車輛等待救援。

這名駕駛是在清晨4時40分左右行經該路段，因未察覺道路已淹水，在駛入後自行報警獲救。目前該路段已從清晨5時起禁止通行。