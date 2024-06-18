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第6屆唐獎永續獎得主亞基 引路人計畫獲好評

中央社／ 台北18日電
美國化學家奧馬爾．亞基獲第6屆唐獎永續獎。(取自Tang Prize 唐獎臉書)
美國化學家奧馬爾．亞基獲第6屆唐獎永續獎。(取自Tang Prize 唐獎臉書)

唐獎今天公布第6屆永續獎得主為美國化學家奧馬爾．亞基。唐獎說明，除相關技術對於2050淨零有所貢獻外，亞基的引路人計畫也協助年輕科學家，是很重要的社會公益。

唐獎今天公布第6屆永續獎得主為美國化學家奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi，另譯：歐瑪．亞基），他以網格化學研發一種新的合成方式生成材料，可應用在碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水等，對永續發展作出非凡貢獻。

根據唐獎資料，亞基在加州大學柏克萊分校創立柏克萊全球科學學院，發展獨特的「引路人計畫」，並在越南、馬來西亞、約旦、沙烏地阿拉伯、阿根廷及墨西哥等研究中心執行，邀請當地年輕學者加入研究，透過引路人計畫改變自己，也對解決更廣泛的社會問題作出貢獻。

唐獎永續發展獎召集人劉兆漢在記者會中表示，除了網格化學的貢獻外，永續獎頒給亞基還有一個滿重要的考量是社會公益，要幫助弱小團體、族群，亞基的引路人計畫，在這方面實際起了作用。

中央研究院院士王瑜補充，引路人計畫是對年輕學者的鼓勵，希望給年輕人機會，亞基所設立的研究中心都是在設備較匱乏的地方，對年輕人想要走學術、進入業界都有很好的發展。

受到氣候變遷影響，台灣也呈旱澇相交，媒體提問亞基設計的集水系統是否也能應用在台灣。王瑜認為，這套系統主要是在濕度低的地方容易收集到水，雖然在台灣應該也可以收集，但一下就會飽和；台灣濕度高，或許用冷凝系統就可以，不一定要用這套系統。

中央大學大氣系教授王作台說，2050年全世界追求永續就是要淨零，這個目標以現在沒有新的技術不易達到；多孔結晶金屬有機骨架（MOFs）這樣的材料，市面上可能已有10萬種，但亞基是這個領域開創新的分支，在實務上又可以在永續、能源使用提供非常好的基礎；未來可以有更新的創意，讓地球邁向永續是很大的助益。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，亞基是化學家，從化學元素去合成、有目的進行設計；MOFs材料像是一間房子，或是魔術盒，用化學方式吸收、大量儲存如二氧化碳、氫、水等，再加上低成本大量製造、結構物也能用很久，應用空間就很大，從材料到應用，是無窮大的未來。

唐獎 永續 科學家

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