研究：大腦直流電刺激 可緩解失戀之痛

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】一對相愛的情侶分手之後，痛苦絕望成為心中難以抹滅的傷痕，而大腦電刺激能夠舒緩失戀之痛！一項研究指出，透過經顱直流電刺激（tDCS）療法，以溫和的電流刺激大腦，可緩解失戀後的痛苦、消極和抑鬱情緒。專家指出，情感關係的「情緒調節」是主要治療目標，但tDCS的具體運作原理仍須更進一步研究。

兩人經歷一段浪漫戀情之後，分手將帶來嚴重痛苦的情緒，在醫學上稱之為「愛情創傷綜合症」（LTS），將導致焦慮、失眠、強迫性想法和自殺風險，使患者陷入不安全感、無助感和內疚感之中。

電流刺激有助調節情緒

《衛報》報導，一項醫學研究指出，實驗人員將36名患有愛情創傷症候群的受試者分成三組，並佩戴經顱直流電刺激（tDCS）耳機20分鐘，該設備以溫和的電流刺激大腦，並以每天兩次的頻率持續五天，以緩解失戀後的痛苦、消極和抑鬱情緒。

過程中，三組受試者接受不同「情緒調節」治療，兩組分別進行背外側前額葉皮質（DLPFC）和腹外側前額葉皮質（VLPFC）的刺激，而一組耳機則是全部關閉作為實驗對照。結果表明，DLPFC刺激比VLPFC刺激更能有效舒緩LTS症狀。

研究人員解釋，分手之痛和喪親之痛彼此存在神經心理學聯繫，並涉及特定的前額葉區域，而由於情感關係失敗引發情緒失調，因此需要透過電流來給予刺激性的治療。然而，對於tDCS的具體運作原理仍然未知，其對腦神經的影響也需有更進一步的研究。

LTS症狀明顯減輕

《Interesting Engineering》指出，當情感關係失敗之後，情緒失調將使負面情緒佔上風，因此「情緒調節」是主要的治療目標，然而，這些患者更需要的是人們的理解與關心。

tDCS為一種非侵入性腦刺激方法，透過定位大腦中控制情緒調節的區域，為那些真正遭受深層痛苦的人們提供新的治療方法，儘管治療成效不盡相同，但參與該研究的受試者經過一個月的追蹤觀察，LTS症狀都有明顯減輕。

【更多精采內容，詳見 】