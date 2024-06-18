奧地利部長投票通過歐盟自然復原法 總理要提告

中央社／ 布魯塞爾17日專電

奧地利成為今天歐盟部長理事會通過「自然復原法」的關鍵一票，但奧國總理指控環境部長違反指示，揚言將告上歐盟法院撤銷投票結果，部長則說投贊成票前已尋求法律諮詢。

歐洲聯盟部長理事會（The Council of the European Union）今天召開環境部長會議通過「自然復原法」（Nature Restoration Law），規定2030年前歐盟須復原至少20%境內含土地和海洋的生物棲息地，以維護生物多樣性。

這項法案本因農民反對而在歐洲議會（European Parliament）大選前被擱置，包括匈牙利、義大利、芬蘭、瑞典等國持反對立場，奧地利和比利時考慮棄權。但奧地利環境部長格威斯勒（Leonor Gewessler）今天卻投下贊成票，成為該法驚險過關的臨門一腳。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）稍後對這項結果大表反彈，指責格威斯勒違背執政聯盟的意見，違反奧國憲法，他將向歐洲法院（European Court of Justice）提告撤銷今日投票結果。

歐洲新聞台（Euronews）報導，內哈默指責綠黨籍格威斯勒的「公然不當行為」，代表綠黨這個執政聯盟合作夥伴「露出真面目，將意識形態置於法律之上」。內哈默所屬的奧地利人民黨（OVP）立場中間偏右，對「自然復原法」有疑慮。

格威斯勒則表示，該法是歐洲大陸保護自然最重要的法律，她確信此時為了下一代必須採取行動，且在投票前進行了大量的法律諮詢，因此她對自己的舉動有信心。

一位匿名歐盟外交官告訴歐洲新聞台，格威斯勒在歐盟部長會議代表奧地利，因此她的投票具有法律約束力。

奧地利 投票 歐盟

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