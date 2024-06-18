西班牙國鐵更改誤點賠償標準 消保團體等強烈抨擊

中央社／ 馬德里17日專電

西班牙國家鐵路（Renfe）自7月1日起改變誤點賠償標準，將目前高鐵AVE列車誤點30分鐘即全額退費的保證延至90分鐘，此舉雖獲交通部長背書，但遭到消保團體和反對黨強烈抨擊。

根據西班牙「國家報」（El País）報告，西班牙國鐵日前宣布統一各種列車的誤點賠償標準，包括高鐵AVE、廉價高鐵Avlo、Alvia、Euromed和Intercity等列車，誤點超過90分鐘全額退費、超過60分鐘退還50%票價，自7月1日起生效。

針對高鐵AVE列車，西班牙國鐵原訂的準點承諾為，誤點超過30分鐘即全額退費、超過15分鐘退還50%車費。因此，新措施對於高鐵AVE列車的乘客權益影響最大，也削弱其競爭優勢。

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）為西班牙國鐵辯護，表示誤點賠償是重大營運損失。他指出，在西班牙鐵路自由化後，西班牙國鐵必須因應市場，將誤點賠償標準調整至與競爭對手包括法國廉價高鐵Ouigo和義大利iryo的相同標準。

對此，西班牙消費者權益團體Facua批評，西班牙國鐵降低準點承諾的措施「不可接受」。Facua表示，儘管新的賠償措施仍然符合歐洲對於鐵路旅客權利義務的規定，但將造成乘客權益損失。

此外，Facua指出，西班牙國鐵在鐵路自由化後，未如預期提升服務品質，服務水準反而下降。Facua敦促西班牙國鐵，與其降低對乘客的承諾，更應加強與改善服務，盡可能減少近幾個月來大量發生的列車延誤和班次取消，以及因為缺乏維護所導致的故障事件。

西班牙在野黨人民黨（PP）也強烈抨擊西班牙國鐵的新措施，並指出，僅在6月3日至13日短短10天期間，西班牙國鐵就發生338起誤點事件，影響超過6萬7500名旅客。

人民黨要求西班牙國鐵和西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）出面解釋西班牙鐵路近期的「混亂」，以及列車準點率的惡化原因，並且要求政府對於鐵路網絡缺乏行動、投資和維護所造成的後果提出報告。

人民黨認為，西班牙國鐵非但沒有試圖解決問題，反而將本身無能而應承受的損失，轉嫁到乘客身上。

西班牙「20分鐘報」（20 minutos）指出，西班牙國鐵 2023年間，因誤點賠償了4200萬歐元（約新台幣1億5600萬元），若全部有權利獲賠的旅客都提出申請，總賠償金額更將高達6000萬至7000萬歐元之間。

西班牙 高鐵

延伸閱讀

西班牙綠電供過於求 電化腳步未跟上

足球／姆巴佩甫加盟皇馬 不踢巴黎奧運無緣為地主爭金

歐國盃／西班牙16歲小將送助攻 雙寫歐國盃最年輕紀錄

置身海景第一排！ 台東藍海灣「都蘭海角咖啡」 享受熱情西班牙料理

相關新聞

占星術可預測股市動向？ Z世代說很可以

許多Z世代的年輕投資者相信，占星術或塔羅牌可以幫助他們在股市的當沖交易中賺錢。想法很簡單，他們認為包含股市或行星運行在內...

衛報：中機構尋求英大學合作 取得AI發展智慧軍事基地

英國「衛報」16日披露，中國的江蘇自動化研究所試圖與英國知名的倫敦帝國學院學術合作，以取得可能用於「智慧軍事基地」的人工...

富士山登山客擅自生火、人擠人攻頂 業者憂意外

日本富士山登山客過多，許多人訂不到山上小屋過夜，選擇不過夜的「彈丸登山」。有不守規矩的登山客擅闖小屋借廁所，或升起篝火，...

鳥擊造成飛機失事 雷達偵測成解方

翱翔的鳥類竟成為飛機的殺手！根據統計，30年來與飛機相撞的鳥擊事件已造成數百人身亡，從2013年到2018年的資料來看，造成航空業的損失更高達3.4億美金，為了減少鳥擊事件，機場目前正透過雷達檢測和驅趕鳥類等方式來預防。

富士山觀光公害頻傳 山梨縣知事盼遊客分散地點

日本富士山登山客過多使亂象叢生，山梨縣知事長崎幸太郎今天說，從7月起收通行費與管制登山人數，都是為避免觀光公害以及彈丸登...

歐盟通過自然復原法 2030前修復20%土地與海域

歐盟環境部長會議今通過「自然復原法」，規定2030年前須復原至少20%歐盟境內狀況差的土地和海洋，以維護生物多樣性。這項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。