西班牙國鐵更改誤點賠償標準 消保團體等強烈抨擊

西班牙國家鐵路（Renfe）自7月1日起改變誤點賠償標準，將目前高鐵AVE列車誤點30分鐘即全額退費的保證延至90分鐘，此舉雖獲交通部長背書，但遭到消保團體和反對黨強烈抨擊。

根據西班牙「國家報」（El País）報告，西班牙國鐵日前宣布統一各種列車的誤點賠償標準，包括高鐵AVE、廉價高鐵Avlo、Alvia、Euromed和Intercity等列車，誤點超過90分鐘全額退費、超過60分鐘退還50%票價，自7月1日起生效。

針對高鐵AVE列車，西班牙國鐵原訂的準點承諾為，誤點超過30分鐘即全額退費、超過15分鐘退還50%車費。因此，新措施對於高鐵AVE列車的乘客權益影響最大，也削弱其競爭優勢。

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）為西班牙國鐵辯護，表示誤點賠償是重大營運損失。他指出，在西班牙鐵路自由化後，西班牙國鐵必須因應市場，將誤點賠償標準調整至與競爭對手包括法國廉價高鐵Ouigo和義大利iryo的相同標準。

對此，西班牙消費者權益團體Facua批評，西班牙國鐵降低準點承諾的措施「不可接受」。Facua表示，儘管新的賠償措施仍然符合歐洲對於鐵路旅客權利義務的規定，但將造成乘客權益損失。

此外，Facua指出，西班牙國鐵在鐵路自由化後，未如預期提升服務品質，服務水準反而下降。Facua敦促西班牙國鐵，與其降低對乘客的承諾，更應加強與改善服務，盡可能減少近幾個月來大量發生的列車延誤和班次取消，以及因為缺乏維護所導致的故障事件。

西班牙在野黨人民黨（PP）也強烈抨擊西班牙國鐵的新措施，並指出，僅在6月3日至13日短短10天期間，西班牙國鐵就發生338起誤點事件，影響超過6萬7500名旅客。

人民黨要求西班牙國鐵和西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）出面解釋西班牙鐵路近期的「混亂」，以及列車準點率的惡化原因，並且要求政府對於鐵路網絡缺乏行動、投資和維護所造成的後果提出報告。

人民黨認為，西班牙國鐵非但沒有試圖解決問題，反而將本身無能而應承受的損失，轉嫁到乘客身上。

西班牙「20分鐘報」（20 minutos）指出，西班牙國鐵 2023年間，因誤點賠償了4200萬歐元（約新台幣1億5600萬元），若全部有權利獲賠的旅客都提出申請，總賠償金額更將高達6000萬至7000萬歐元之間。