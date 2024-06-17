美軍人否認威脅殺害俄籍女友 竊盜指控部分認罪
被關押在俄羅斯的美國軍人布萊克（Gordon Black），今天在俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）接受法庭審理時否認威脅殺害俄籍女友，但對竊盜指控「部分」認罪。
法新社報導，布萊克5月初在海參崴探望俄籍女友瓦舒克（Alexandra Vashuk）時被捕。布萊克在韓國服役時認識瓦舒克，之後開始交往。布萊克是最新一名被關押在俄國的美國公民。
根據俄國媒體報導，瓦舒克有一次在兩人發生爭執後報警，警方上門逮捕現年34歲的布萊克。
俄羅斯新聞社（RIA）報導，瓦舒克控告布萊克從她的錢包偷走1萬盧布（約新台幣3642元），布萊克透過法庭通譯表示，他坦承「部分」罪行，但強調「沒有預謀犯案」。
另據路透社報導，瓦舒克還指控，布萊克與她爭執時掐住她的脖子，使她擔憂人身安全受到威脅，但布萊克否認這項指控。
俄羅斯新聞社（RIA）報導，瓦舒克出庭作證時表示，布萊克需要心理治療而非重罰，並表示她不願意接受和解，因為她並未獲得賠償。布萊克若被定罪，最重可判處5年徒刑。
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