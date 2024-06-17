富士山觀光公害頻傳 山梨縣知事盼遊客分散地點

日本富士山登山客過多使亂象叢生，山梨縣知事長崎幸太郎今天說，從7月起收通行費與管制登山人數，都是為避免觀光公害以及彈丸登山對登山客造成危險。至於熱門點架設黑布，他期盼有更多拍攝點，推行高質量觀光。

山梨縣為避免過多登山客湧至富士山，造成「觀光公害」（overtourism），將從今年夏天起實施通行管制，架設閘門、強制徵收通行費，限制每天登山人數。

長崎幸太郎下午在東京的日本外國特派員協會召開記者會說明。他表示，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後解禁以來，富士山的登山人數急遽攀升。近來因為登山客過多，屢屢出現登山客採取「彈丸登山」方式攻頂，因此出現高山症和失溫情形，山頂也因為人潮過多，可能爆發踩踏事件等嚴重事故。因此，登山管制主要是為了保護登山客安全。

彈丸登山是不眠不休地登山，這些登山客不在富士山小屋休息一晚，而是徹夜出發，攻頂後立刻下山，整趟行程不過夜。這麼做不僅容易因睡眠不足引發意外，還因為身體沒時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。

他說，富士山2013年為聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界文化遺產，但是UNESCO當年也給了「3項作業」，表示富士山有「（登山客）人數過多、環境負荷過重，以及人工景觀過於顯眼」等3項問題。

10多年過去，這3項作業的進展不大。長崎說，近來有外媒報導，過度旅遊對富士山造成的破壞，可能會使得富士山失去世界文化遺產地位，儘管UNESCO目前沒有動作，但是當局不能坐等問題愈來愈嚴重，因此採行管制措施。

山梨縣已在富士山吉田五合目（半山腰）登山道安裝一道高1.8公尺、全長8公尺的閘門，把每天登山人數上限控制在最多4000人，也會派遣「登山指導員」，糾正登山客的危險及有失公德心的行為。

閘門在開山期間7月1日至9月10日間使用。登山客在通過閘門前，須先在付費處支付通行費2000日圓（約新台幣418元）。確認付款後，就會取得相當於閘門通行證的手腕帶。

除了登山客過多外，近來山梨縣河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店成為遊客拍攝富士山熱門景點，富士河口湖町公所為了制止遊客脫序行為，架設用來阻擋拍攝的黑布，躍上國際新聞版面。

長崎幸太郎說，這個點因為社群媒體爆紅，「誰也沒辦法預料」，也很難預知下一個爆紅地點會在哪裡，當局能做的只有儘量讓觀光客「分散化」，讓他們理解更多其他地方的魅力，宣傳其他拍攝富士山的景點。

他說，無法否認的是，面對持續增加的觀光客，地方政府的應對措施仍不夠，必須借用國家力量，讓地方政府加強相關對策。真正的觀光不應該只是增加觀光人數，也該吸引高單價的觀光客，打造更有品質的旅遊體驗，提高旅客滿意度。

他說，未來除了復興一些過去的登山路徑，擴大旅遊區範圍外，也計劃開發登山鐵道來分散登山客。

至於山梨縣管制人數，是否會讓登山客改去靜岡縣的登山口，他說，目前山梨縣和靜岡線各自採取措施，會在今年夏天的開山期間結束後，共同商討對策。