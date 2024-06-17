華盛頓郵報：馬里蘭州長將特赦17萬大麻輕罪犯

美國媒體今天報導，馬里蘭州州長將大規模赦免毒品輕罪犯。這項舉措影響深遠，赦免範圍涵蓋數十年來遭定罪的17萬5000名大麻輕罪犯。

華盛頓郵報（Washington Post）報導指出，這是美國範圍最大的赦免行動之一，涉及目前廣泛用於娛樂用途的大麻。報導還說，此一行動目的在解決對黑人造成不成比例影響的社會和經濟不公問題。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）告訴華盛頓郵報，他打算透過簽署定於明天生效的赦免令，來「糾正許多歷史錯誤」。

他說，隨著越來越多州放寬大麻法律，赦免範圍遍及約10萬人，是官員們在全國採取的「影響最深遠、最積極」的行政行動，目的在消除刑事司法不平等。

馬里蘭州2023年經全州公投，將成人使用大麻和大麻零售合法化。

摩爾對華盛頓郵報表示：「如果希望創造包容性的經濟成長，就得開始消除這些繼續不成比例地存在於有色人種社區中的障礙。」

他還說，一旦有前科，即使服了刑，仍會有很長一段時間會被剝奪就業、教育和住房權利。

馬里蘭州檢察長布朗（Anthony Brown）表示，特赦範圍將擴大到因持有大麻或吸毒用品而被定罪的輕罪者。他告訴華盛頓郵報，此舉「在好的方面，對馬里蘭州黑人和棕色人種產生了不成比例的影響」。

根據華盛頓郵報引述州數據報導，馬里蘭州600萬人口僅33%是黑人，但州內男性被監禁人數卻有超過70%是黑人。

根據美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）數據，黑人因持有大麻而被捕的可能性是白人的3倍多。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885