鳥擊造成飛機失事 雷達偵測成解方

翱翔的鳥類竟成為飛機的殺手！根據統計，30年來與飛機相撞的鳥擊事件已造成數百人身亡，從2013年到2018年的資料來看，造成航空業的損失更高達3.4億美金，為了減少鳥擊事件，機場目前正透過雷達檢測和驅趕鳥類等方式來預防。

鳥類曾造成墜機

《半島電視台》報導，「鳥擊」是鳥類與飛行中的飛機、火車或汽車等交通工具發生碰撞，造成意外的事故。隨著都市發展，人類活動空間與野生動物棲息地愈來愈接近，如新孟買國際機場預計於2032年竣工，相當靠近兩個鳥類保護區與候鳥遷徙地區。

《印度快報》報導，上述狀況也導致鳥擊事件發生的風險升高，阿聯酋航空波音777的飛機就曾在印度起飛時，與鳥類相撞，造成數十隻紅鶴死亡，更造成機身受損。根據安聯全球企業保險公司分析指出，從2013年到2018年，鳥擊造成飛機損失已高達3.4億美金。

偵測預防鳥擊事故

在遷徙季節，許多候鳥會成群飛行，並橫跨不同國家，牠們的飛行途徑可能與航道交錯，提升飛機事故的風險。過去就有飛機因為鳥類撞擊引擎，造成墜機事故的紀錄，過去31年來，鳥擊更造成全球292人死亡。

針對鳥擊事故的預防，機場管理人員可以透過雷達系統偵測鳥類，並提醒飛行員改變路線，並採用聲音或強光等方式來驅趕鳥類遠離機場，減少事故發生的機會。

環保團體則主張為鳥類建立「遷徙走廊」，確保鳥類共同的遷徙路線與遷徙地，並在途中提供食物、水和休息區等必要資源，並幫助維持生物多樣性。

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