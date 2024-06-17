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日本石川災區三高患者增 疑受避難生活影響
日本石川縣1月1日遭遇規模7.6強震，造成260人罹難，位於重災區內的輪島市立輪島醫院發現，地震過後到該醫院求診的民眾，三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者比例明顯增加。
日本放送協會（NHK）報導，市立輪島醫院為了掌握能登半島地震過後居民的健康狀況，調查了地震過後至本月13日，到該醫院求診的患者中被診斷出罹患糖尿病、高血壓、高血脂症等「生活習慣病」患者的比例，並按月統計。
根據調查，地震發生過後的1月，被診斷出患有上述其中一種慢性病的人，比例為7%多，跟2023年同月的2.5%相比，增加了近2倍。
之後出現這三種病症的人，比例居高不下，根據截至本月13日的數據，比例達3.3%，跟2023年同月的1.6%相比，數量倍增。
市立輪島醫院研判，求診民眾恐懼地震及持續過著避難生活所承受的精神壓力外，高鹽飲食與外出機會減少也是原因。
此外，院方表示，求診人數僅是2023年同期的約一半，將與輪島市政府合作，掌握災民的健康狀況並預防「生活習慣病」。
市立輪島醫院的護理部長森川好美表示，「恐患有生活習慣病的人可能還未就醫，之後的狀況也令人憂心，希望民眾接受檢查並定期看診。」
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