印尼摩托計程車Gojek司機外套 布料來自台灣

印尼GoTo集團旗下Gojek是著名線上叫車平台，在各大城市大街小巷，常見穿著印有Gojek標識綠外套的摩托車司機。外套布料來自台灣的紡織廠，自2019年已製作近140萬件Gojek外套。

Gojek叫車平台是印尼人常用的手機應用程式，除了提供汽車和摩托車搭載服務，也能送貨及送外賣。因此在各大城市，常看到騎摩托車的Gojek司機，身穿綠外套穿梭在大街小巷。

印尼民眾早已對Gojek司機的綠色外套印象深刻，但很少人知道外套布料出自台灣工廠。

台灣力麗集團子公司、位於普哇加達（Purwakarta）的力寶龍紡織廠，從2019年開始為Gojek代工司機外套，首批訂單共100萬件外套，至今每年仍有10至20萬件的訂單數量。

印尼力寶龍總經理王佐仁說，2019年在一個展覽上認識代工Gojek外套的成衣廠，當時該成衣廠正在尋找布料廠商，進而促成合作。

王佐仁告訴中央社，公司在布料選擇上下足功夫，為了因應司機需長時間在路上日曬雨淋，必須使用能防潑水的布料，在染色上則要使用高牢度的染料，在太陽的曝曬下才不容易褪色。

他說：「我們在和設計師多次討論後，提供黑色和綠色布料，並選擇能防風防雨的材質，而且要輕薄好穿，讓司機感到舒適。」

王佐仁補充，為了讓司機穿起來要有精神，因此也選擇挺性較高的布料，讓司機穿起來既舒適也有精神。

如今每天都能在馬路上看到Gojek司機，穿著自家生產的布料所製成的外套，王佐仁感到相當驕傲，他透露，Gojek公司對台灣產品的品質很有信心且非常滿意。

許多雅加達的Gojek司機對公司外套的舒適度感到滿意，摩托車司機阿迪（Adi）說，他很喜歡公司外套，穿起來輕薄不重。他說：「騎車時也能抵擋強風，風無法穿透，材質也很好。」

另一名Gojek摩托車司機伊克巴（Iqbal）也說，公司外套讓他覺得很舒服，而且有防風功能，穿起來也能讓身形更為挺拔。