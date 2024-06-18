快訊

沒有殺傷力？孫安佐帶火槍到夜店 經紀人到案稱合法「大型打火機」

黃仁勳也愛！咖啡該喝冰、熱還是冷泡？3張表解讀哪種最提神又養生

這些地方今防雷陣雨 這天起降雨減少高溫恐36度以上

不愛穿套裝、接電話、應酬 日年輕世代職場習慣讓前輩好吃驚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本越來越多年輕上班族不愛穿西裝，或者拒絕負責接電話。示意圖。 圖／Ingimage
日本越來越多年輕上班族不愛穿西裝，或者拒絕負責接電話。示意圖。 圖／Ingimage

年輕世代的社會新鮮人，有著不少和過往上班族不同的性格。包括從服裝儀容，到各種工作上的禮節，雙方往往都有各自不同的想法，也可能成為職場爭執的原因。

根據日本媒體「日本電視台」街訪，有30多歲的上班族發現，現在很多新進年輕員工不再使用黑色套裝、公事包，甚至連頭髮都染了色。而對20多歲的年輕人而言，不只抗拒制服，還覺得穿便服上班也沒什麼問題。

此外，年輕人普遍覺得為什麼在公司裡接電話的工作，都要他們這些年輕人來負責。特別是他們對於日文的敬語還不熟悉，有可能在接待時出差錯。但資深員工卻認為，讓年輕人來負責接電話，可以讓他們多瞭解客戶的意見，也能多認識對方。

還有年輕人抱怨，自己用手機來做筆記，結果遭到上司斥責為什麼要用手機，但自己認為用手機記錄比較方便且快速，其實更有效率。另外，一些年輕人覺得自己的工作忙完了，就不會等待前輩，選擇馬上離開現場，也是雙方產生隔閡的點。

不少年輕人也認為工作應酬太多，平常就算下班，晚上也得花時間陪公司前輩，但自己寧願將這些時間用在興趣上，或者努力進修成長，考取更多資格證照。這些都顯示了年輕一輩對於職場的觀念，已經和過往大不相同了。

制服 年輕人 新鮮人 日本 服儀 職場

延伸閱讀

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

和食白飯放哪有差？她堅持放左邊才對引網戰翻 官方有標準答案

日本長途巴士亂象！乘客多訂鄰座再取消「爽佔雙人位」 業者虧大將反制

搶攻千億市場！日連鎖拉麵無懼店家倒閉潮 憑3優勢越開越多間

相關新聞

不愛穿套裝、接電話、應酬 日年輕世代職場習慣讓前輩好吃驚

年輕世代的社會新鮮人，有著不少和過往上班族不同的性格。包括從服儀，到各種工作上的禮節，雙方往往都有各自不同的想法，也可能成為職場爭執的原因。

占星術可預測股市動向？ Z世代說很可以

許多Z世代的年輕投資者相信，占星術或塔羅牌可以幫助他們在股市的當沖交易中賺錢。想法很簡單，他們認為包含股市或行星運行在內...

衛報：中機構尋求英大學合作 取得AI發展智慧軍事基地

英國「衛報」16日披露，中國的江蘇自動化研究所試圖與英國知名的倫敦帝國學院學術合作，以取得可能用於「智慧軍事基地」的人工...

富士山登山客擅自生火、人擠人攻頂 業者憂意外

日本富士山登山客過多，許多人訂不到山上小屋過夜，選擇不過夜的「彈丸登山」。有不守規矩的登山客擅闖小屋借廁所，或升起篝火，...

鳥擊造成飛機失事 雷達偵測成解方

翱翔的鳥類竟成為飛機的殺手！根據統計，30年來與飛機相撞的鳥擊事件已造成數百人身亡，從2013年到2018年的資料來看，造成航空業的損失更高達3.4億美金，為了減少鳥擊事件，機場目前正透過雷達檢測和驅趕鳥類等方式來預防。

富士山觀光公害頻傳 山梨縣知事盼遊客分散地點

日本富士山登山客過多使亂象叢生，山梨縣知事長崎幸太郎今天說，從7月起收通行費與管制登山人數，都是為避免觀光公害以及彈丸登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。