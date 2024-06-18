不愛穿套裝、接電話、應酬 日年輕世代職場習慣讓前輩好吃驚

年輕世代的社會新鮮人，有著不少和過往上班族不同的性格。包括從服裝儀容，到各種工作上的禮節，雙方往往都有各自不同的想法，也可能成為職場爭執的原因。

根據日本媒體「日本電視台」街訪，有30多歲的上班族發現，現在很多新進年輕員工不再使用黑色套裝、公事包，甚至連頭髮都染了色。而對20多歲的年輕人而言，不只抗拒制服，還覺得穿便服上班也沒什麼問題。

此外，年輕人普遍覺得為什麼在公司裡接電話的工作，都要他們這些年輕人來負責。特別是他們對於日文的敬語還不熟悉，有可能在接待時出差錯。但資深員工卻認為，讓年輕人來負責接電話，可以讓他們多瞭解客戶的意見，也能多認識對方。

還有年輕人抱怨，自己用手機來做筆記，結果遭到上司斥責為什麼要用手機，但自己認為用手機記錄比較方便且快速，其實更有效率。另外，一些年輕人覺得自己的工作忙完了，就不會等待前輩，選擇馬上離開現場，也是雙方產生隔閡的點。

不少年輕人也認為工作應酬太多，平常就算下班，晚上也得花時間陪公司前輩，但自己寧願將這些時間用在興趣上，或者努力進修成長，考取更多資格證照。這些都顯示了年輕一輩對於職場的觀念，已經和過往大不相同了。