澳洲維多利亞禽流感擴大 受影響養殖場增至7間

澳洲維多利亞州政府今天表示，高致病性禽流感已在墨爾本（Melbourne）附近蔓延至第7處家禽養殖業場。

路透社報導，維多利亞州政府指其中6處養殖場發現的是H7N3禽流感病毒株，第7處則是H7N9，種類全都不是H5N1。H5N1先前造成全球數十億隻野生和農場動物感染，並掀起人類傳染的隱憂。

維多利亞州農業局在聲明中說：「已在所有染疫場所周圍設置限制和控制區。」

維多利亞州政府上週表示，感染的幾個養殖場包括6個蛋農和1個鴨寮。傳出疫情的養殖場內共約100萬隻雞已被或將被撲殺，用以控制疫情，數量相當於澳洲蛋雞總數的5%。

澳洲境內蛋量並未出現任何短缺，但部分零售商已祭出「限蛋令」來限制消費者採購量。

最新這一波疫情是在上個月傳出首例，在此之前，澳洲1976年以來已經歷9次高致病性禽流感疫情，全數獲得抑制並根除。

澳洲有關當局表示，仍可安心食用雞鴨的肉、蛋。