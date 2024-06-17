印度東北火車相撞事故 至少5死近30傷

印度東北部產茶及觀光重鎮大吉嶺（Darjeeling）今天上午發生火車相撞事故，截稿時已確認有5人死亡、近30人受重傷。

上午9時左右，一列貨運列車疑因未遵守鐵道號誌，從後面追撞一列客運列車，根據網路流傳影片，貨運列車多節車廂脫軌，散落在一旁的山坡地上，客運列車也有車廂脫落變形，另有一節車廂被撞至懸空。

當地警方在接受印度媒體訪問時說，至少有5人在事故中喪生，包括貨運列車的駕駛員在內，另有29人受到重傷。

大吉嶺所在地西孟加拉邦（West Bengal）的首席部長班納吉（Mamata Banerjee）在社群平台X發文，對這起「悲劇性的列車意外」表示震驚，並稱已派遣救難隊伍到場救人。

印度鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）也在X發文稱，相關部門正密切協調，將傷者送到醫院救治；衛士納同時也是印度的電子與資訊科技部長。

根據印度媒體報導，地方政府出動15輛救護車到場，為傷者提供緊急照護。

發生事故的鐵路幹線，是觀光客從西孟加拉邦首府加爾各答（Kolkata）前往東北各邦旅遊的主要交通路線。

印度幅員廣大，鐵路是重要運輸模式，但也不時傳出列車相撞事故。去年6月間，東部奧里薩省（Odisha）巴拉索爾鎮（Balasore）發生3列火車相撞事故，造成近300人死亡、1100多人受傷。