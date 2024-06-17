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日男童打滑墜2公尺懸崖 菲男跳海英勇救人「這沒什麼」拒領賞

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男童在福岡不慎落海，被菲律賓男子跳水救起。跳水示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本男童在福岡不慎落海，被菲律賓男子跳水救起。跳水示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本近來傳出一起意外事件。一位男童在海邊嬉戲時，不慎落入海中，結果被附近的菲律賓男性救起，急救後成功保住性命。而菲律賓男子在英勇救人後，選擇拒絕留下姓名，放棄獲得表揚和獎賞的權利。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，這起事件發生在福岡市東區。當時一位6歲的男童和妹妹兩人一起到箱崎漁港附近的懸崖，約在下午5點10分左右，男童因為腳底打滑，不慎從岩壁上掉入海中，高低差高達兩公尺。而其他家人因為距離比較遠，並沒有及時發現男童落海的狀況。

這時在一旁的菲律賓男性，看到男童落海，馬上跳進海裡救人。其他人察覺到意外狀況，趕緊找來繩子，把兩人拉上岸。男童因為泡在水裡，因此有體溫過低的症狀，好在送往醫院之後，診斷並無生命危險。福岡海上保險部認為，男童身上沒有穿著救生衣，之所以能夠獲救，都多虧這位菲律賓男子的英勇行為。

而這位挺身而出的菲律賓男子，是26歲的技能實習生。當時家屬希望能夠報答他，特地詢問了他的姓名，然而他卻謙稱自己這麼做「沒什麼大不了的」，立刻離開現場回家，當了一次不求回報的無名英雄。

日本 福岡 菲律賓

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