搶攻千億市場！日連鎖拉麵無懼店家倒閉潮 憑3優勢越開越多間

拉麵是日本國民美食，然而近年來因為成本高漲等因素，使得許多個體店家撐不下去，紛紛宣布倒閉。另一方面，大型連鎖拉麵品牌倒是持續擴張，吃下廣大的拉麵市場，競爭越來越白熱化。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，現在全日本公開的拉麵店家數，約落在1萬8千多間左右，其中約有半數是連鎖品牌。日本經濟產業省推估，拉麵店在日本約有6000億日圓（約新台幣1233億元）的市場，且還有成長空間。儘管許多個體業者因經營困難而倒閉，但是仍有連鎖業者積極搶攻市場。

目前在全日本擁有146家店面的「京都北白川拉麵魁力屋」，和去年相比，就增加了約13間店鋪，營業額成長率也來到20.1％，遠遠高過預期的10％。除了日本市場之外，也有考慮拓展海外版圖。

拉麵連鎖品牌在拓展店面上擁有三點優勢。一是產品彈性大，可以根據在地口味進行調整。二是實體店形式多樣，無論是在一般街頭，還是選在購物中心的美食街或是大型車站內，都能開設店家。三是創業相對容易，即使是剛入行的素人，也能在連鎖體制的協助下開幕。

為了招攬人才，各大連鎖拉麵業者也積極改善員工福利，像是將正式員工起薪提高至30萬日圓（約新台幣6.2萬元），徹底實行周休二日制度，以及提供完整的相關保險、補助等等，改善大家對飲食業辛苦又低薪的印象。店家也改善店內環境，無論是單人用餐的上班族，還是攜家帶眷的家庭客，來到店內都能夠滿足，搶佔更廣大的市場。