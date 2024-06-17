沙烏地高溫難耐 約旦、伊朗朝覲者至少19死
約旦和伊朗當局今天表示，由於沙烏地阿拉伯氣溫飆升，至少有19名約旦和伊朗朝聖者在沙國朝覲期間死亡。
法新社報導，約旦外交部在聲明中表示，在朝覲儀式期間，「有14名約旦朝聖者死亡，另有17人失蹤」。
約旦外交部後來證實，這14人「因極端熱浪中暑」而死。
伊朗紅新月會首長庫凡特（Pirhossein Koolivand）表示，「今年朝覲期間，迄今為止已有5名伊朗朝聖者在麥加（Mecca）和麥地那（Medina）喪命」，但沒有透露他們的死因。
朝覲是全球最大的宗教集會之一，也是伊斯蘭教的五大支柱（五功）之一，所有有能力的穆斯林一生必須至少參加一次。
今年約有180萬穆斯林參加這場一年一度的朝聖活動，期間氣溫飆破攝氏40度。
許多儀式都是在戶外步行進行，對老年人而言是巨大挑戰。
沙烏地阿拉伯尚未提供有關死亡人數的資訊。
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