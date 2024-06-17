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日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

聯合新聞網／ 綜合報導
日本世界遺產名城「姬路城」傳出將針對外國客調漲票價。圖／Ingimage
日本世界遺產名城「姬路城」傳出將針對外國客調漲票價。圖／Ingimage

日本姬路城是名列世界文化遺產的名城，每年都會吸引大批來自世界各地的觀光客前往參觀。然而當地官方基於各種考量，近來打算將外國遊客的參訪票價，一口氣提高至原本的4倍以上，好用來填補姬路城的各項支出。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，目前姬路城的參觀票價為18歲以上1000日圓（約新台幣205元），因此姬路市市長清元秀泰在16日召開國際會議時，認為以現在匯率而言，姬路城的入場費大概落在7美元，而他希望將外國人參訪的票價，提高至30美元（約新台幣971元）。

相對而言，如果是姬路市民，他希望只要5美元（約新台幣162元）就能入場。至於提升的票價，預計將用於參訪人數暴增所造成的觀光公害，以及城池的相關修補作業等等。

根據姬路市官方的統計，姬路城在2023年約有135萬人入場，其中外國遊客數量為45萬人，約佔了整體的三成左右。如果調漲外國遊客的入場費用，預計將對人數的控管，以及參觀的相關收入，會有不小的影響。

世界文化遺產 日本

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