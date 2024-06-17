假警察詐騙8旬翁近「2千萬」！兒急報警揭惡行

電話騙案萬變不離其宗，任何人記得保持警惕！泰國1名81歲退休老翁收到騙徒來電，誤信對方是警員，以為自己捲入罪案，不但將棺材本拱手相讓，甚至抵押住所，以協助「調查」，涉款2,200萬泰銖（約新台幣1940萬元），當騙徒仍想繼續詐財時，老翁身無分文，才向兒子求助，兒子聞言知道老父遇騙，立即報警求助，老翁慨嘆自己寢食難安，甚至有輕生念頭，希望警方為他追討巨款。

81歲受害人派訕（Praisan）曾是國家電力局燃油業務規劃主管，其妻子多年前過世，但他們以往一直努力工作累積財富，派訕目前已經退休，住在暖武里府1幢獨立屋，其43歲獨生兒子在新加坡工作，從事證券業務，一直保持聯絡。

派訕事發前過著安穩日子，但到了本年5月11日下午2時許，接到1陌生男子的來電，對方自稱警員，訛稱收到銀行舉報，懷疑其戶口和非法生意有關，電話被轉至其他「警員」，對方稱案件金額龐大，涉款1,100萬泰銖（約新台幣970萬元），過百名政府官員牽涉其中，懷疑派訕分到1成利潤，甚至傳送法庭命令的照片，要求檢查其戶口所有資產，建議他透過LINE來交出棺材本，以助「調查」。

到了翌日，有「女警」聯絡派訕，教導他如何轉走1,900萬泰銖（約新台幣1676萬元）棺材本，甚至指示他抵押獨立屋，以獲得300萬泰銖（約新台幣264萬元），派訕按照指示一口氣轉走巨款，2日後，「警局副局長」致電給他，聲稱檢查所有資產，得知派訕清白，打算將所有款項交還給他，但前提是他必須支付420萬泰銖（約新台幣370萬元）作為保證金，警方願意幫手出一半，但餘下220萬泰銖（約新台幣194萬元）則由他支付，但派訕當時已經身無分文，唯有聯絡兒子。

兒子聞訊十分擔心，知道老父受騙，於是立即飛回泰國，搜集完有限證據，繼而為父親報警求助，同時通知當地傳媒，暫時無人被捕。

派訕知道自己遇騙，失去所有棺材本，形容「絕望到極點」，身心狀態不佳，而且寢食難安，體重急跌3公斤，需要服藥抗抑鬱，形容「曾想一死了之」，希望警方為他追回損失，兒子對事件感到氣憤傷心，希望銀行改善做法，一旦發現有大筆金額在戶口出入，可以及時通知當事人或其親友。

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文章授權轉載自《香港01》