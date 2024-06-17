歐洲國家盃比賽前 男揮錘持汽油彈遭漢堡警方槍擊

德國警方表示，一名男子今天持長柄大錘和汽油彈，於2024年歐洲國家盃在北部漢堡巿比賽前，威脅行人和警察安全，遭警方槍擊受傷。

路透社報導，警方發言人表示，攻擊者腿部受傷，正在接受治療，沒有生命危險。

漢堡（Hamburg）警方發言人萊夫魯恩（Sandra Levgruen）說：「他顯然試圖用這枚汽油彈蹤火，還往包括警察在內的多人走去。警察因而被迫動用佩槍。」

警方在新聞稿中表示，該名39歲德國籍男子當時揮舞著長柄大錘從一家小吃店走出去，可能處在精神躁動狀態之下。

萊夫魯恩表示，沒有該名男子與足球比賽有關的證據。

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）賽事開始之前，球迷展開遊行活動，事發時荷蘭球迷的遊行正接近尾聲。警方引導他們離開現場前往球場。

此一為期一個月賽事14日起在德國舉行。