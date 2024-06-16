穆斯林慶祝宰牲節 麥加朝覲進行「擲石驅魔」儀式

在全球穆斯林慶祝宰牲節（Eid al-Adha）之際，朝聖者今天在沙烏地阿拉伯西部舉行朝覲的最後一項重要儀式「擲石驅魔」。

法新社報導，從黎明開始，今年參加朝聖的180萬名穆斯林在聖城麥加（Mecca）外的米納山谷（Mina），向3面象徵惡魔的水泥牆各擲7塊石頭。

這項儀式是為紀念伊布拉欣（Ibrahim，即猶太教及基督教中的亞伯拉罕）在魔鬼勸阻他不要聽從真主要求獻祭兒子的命令時，向魔鬼投擲石頭的事跡。

「擲石驅魔」儀式多年來曾發生多起踩踏事件。最近一次發生在2015年，多達2300名朝聖者死亡，是有史以來最嚴重的朝覲災難。此後活動進行了改善，簡化大批人群的動線。

然而今天一早，通往水泥牆的道路還是擠滿人潮，一些朝聖者明顯在清晨的陽光下掙扎。有些人坐在路邊休息喝水，另一些人則躺在地上，顯然已精疲力盡。

朝覲是支撐伊斯蘭信仰的5大支柱「五功」之一，每一個身體健康經濟良好的穆斯林，一生至少要朝覲一次。

今年的朝聖者人數為180萬，與去年相近，沙國當局昨天表示，其中160萬人來自國外。

「擲石驅魔」儀式正值宰牲節，又稱古爾邦節，這個節日是為紀念伊布拉欣願意獻祭自己的兒子，以示信仰的虔誠。真主隨後以一頭羊代替他兒子的犧牲。

信徒們通常會宰殺一頭羊，並將部分的肉提供給需要的人。

不過今年的朝覲和宰牲節假期，因以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭而蒙上陰影。