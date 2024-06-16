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穆斯林慶祝宰牲節 麥加朝覲進行「擲石驅魔」儀式

中央社／ 沙烏地阿拉伯米納16日綜合外電報導
圖為古爾邦節（宰牲節）假期的第一天，標誌著麥加朝覲結束的敘利亞穆斯林在伊德利卜的一個露天體育場進行晨禱。法新社
圖為古爾邦節（宰牲節）假期的第一天，標誌著麥加朝覲結束的敘利亞穆斯林在伊德利卜的一個露天體育場進行晨禱。法新社

在全球穆斯林慶祝宰牲節（Eid al-Adha）之際，朝聖者今天在沙烏地阿拉伯西部舉行朝覲的最後一項重要儀式「擲石驅魔」。

法新社報導，從黎明開始，今年參加朝聖的180萬名穆斯林在聖城麥加（Mecca）外的米納山谷（Mina），向3面象徵惡魔的水泥牆各擲7塊石頭。

這項儀式是為紀念伊布拉欣（Ibrahim，即猶太教及基督教中的亞伯拉罕）在魔鬼勸阻他不要聽從真主要求獻祭兒子的命令時，向魔鬼投擲石頭的事跡。

「擲石驅魔」儀式多年來曾發生多起踩踏事件。最近一次發生在2015年，多達2300名朝聖者死亡，是有史以來最嚴重的朝覲災難。此後活動進行了改善，簡化大批人群的動線。

然而今天一早，通往水泥牆的道路還是擠滿人潮，一些朝聖者明顯在清晨的陽光下掙扎。有些人坐在路邊休息喝水，另一些人則躺在地上，顯然已精疲力盡。

朝覲是支撐伊斯蘭信仰的5大支柱「五功」之一，每一個身體健康經濟良好的穆斯林，一生至少要朝覲一次。

今年的朝聖者人數為180萬，與去年相近，沙國當局昨天表示，其中160萬人來自國外。

「擲石驅魔」儀式正值宰牲節，又稱古爾邦節，這個節日是為紀念伊布拉欣願意獻祭自己的兒子，以示信仰的虔誠。真主隨後以一頭羊代替他兒子的犧牲。

信徒們通常會宰殺一頭羊，並將部分的肉提供給需要的人。

不過今年的朝覲和宰牲節假期，因以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭而蒙上陰影。

伊斯蘭 信仰 穆斯林 節日

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