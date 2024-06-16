影／遭奧客潑咖啡、吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

紐約郵報報導，美國西雅圖一名客人疑不滿咖啡要價22美元（約新台幣700元）太昂貴，與辣妹咖啡師發生口角，並將咖啡潑在咖啡師臉上，最後身穿比基尼的辣妹咖啡師也不甘示弱，直接抄榔頭砸爆該名客人的汽車擋風玻璃，網友一面倒讚聲咖啡師有氣魄。

23歲比基尼辣妹艾瑪李（Emma Lee）在南西雅圖一家咖啡店工作，一名常客點了一杯32盎司咖啡24盎司的水，總計22美元。而這名顧客經常抱怨店裡東西太貴。

艾瑪李表示，她告訴對方，沒有人強迫他光顧消費，價格都明碼標示。兩人隨之發生口角，這名顧客不只朝得來速窗口吐口水，還將冰美式潑在咖啡師臉上。

艾瑪李自認受到了威脅，直接抄榔頭越過得來速窗口狠砸客人汽車擋風玻璃。

事後艾瑪李將店外監視器畫面公布到社群平台，網友一面倒為她讚聲，「榔頭非常滿意砸在他的車窗上」，還說「要是奧客遇到男性咖啡師可能就不會如此挑釁」。