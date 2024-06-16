「東洋黛安娜」受矚！日本佳子公主穿搭1關鍵 意外揭露姊姊真子空手出嫁

日本皇室秋篠宮佳子公主於5月25日至6月1日訪問希臘，紀念兩國建交125週年，被當地媒體譽為「東洋的黛安娜」，時尚也受到關注。她特別挑選的一件地中海藍針織衫價格意外平實，僅2990日圓，已因訂單激增而斷貨。

日本「週刊現代」報導，日本皇室記者分析，「佳子殿下5月27日訪問薩拉米斯島（Salamis Island）修道院時穿的海軍藍襯衫和寬褲引起關注，這是她姊姊小室真子結婚前於2017年6月訪問不丹時穿過的舊衣服。」

佳子今年1月參加「講書始」儀式時身穿的一襲藍色洋裝，也是真子在2020年曾穿過的。除此之外，佳子還穿過許多姊姊留給她的衣服。像是佳子去年12月拍攝29歲生日照片時穿的和服，真子2016年訪問巴拉圭時穿過。佳子去年11月參訪秘魯城市庫斯科時穿的綠色洋裝，同樣是真子參訪不丹的服裝。

記者分析，「這顯示真子在離開娘家時，留下了很多衣服。事實上，她結婚前堅決地拒絕了天皇和皇后給她的任何結婚禮物」。

宮內廳相關人士表示，真子可能想要藉此對抗社會一直以來對她的批評，認為「我不想穿任何用稅金買的東西」、「想要和娘家斷絕關係」等。

日本週刊雜誌對於皇室成員的報導大多是「負面消息」，經典例子就是真子在2017年與小室圭訂婚後，八卦雜誌不斷挖掘小室母親的過去，報導她的金錢糾紛，讓兩人拖到2021年才完婚。據稱真子還因此罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumaticstress disorder, CPTSD），婚後遠走美國生活。

進入適婚年齡的佳子，可能的結婚對象最近被週刊頻頻報導。佳子與真子目前就讀高三的弟弟悠仁，也因為可能以論文獲推薦就讀東京大學，而被週刊質疑他的學術能力。可以說，部分媒體對於皇室的視線並不友善。

另一方面，日本皇室成員近年來希望拉近與民眾距離。去年2月23日，日皇德仁在慶祝63歲的記者會上曾表示，「建立國民與皇室之間的信賴關係相當重要」。

負責皇室事務的宮內廳開設官方網站已有很長一段期間，但上頭只有皇室成員的官方行程，以及抗議週刊雜誌報導內容等，基本上無法得知皇室成員的真實生活。直到去年4月，宮內廳長官官房總務課才設置了新的「公關室」，開始積極宣傳。

1年後，宮內廳在今年4月開通社群平台Instagram（IG）帳號，首度發文內容介紹德仁夫婦的公務活動，目前粉絲人數累積近160萬。尤其是德仁夫婦4月12日二度訪問石川縣，隨後在IG張貼兩人半蹲慰問災區長者的照片，獲得超過18萬人按讚。宮內廳的正面宣傳能否戰勝週刊雜誌，後續效應有待觀察。