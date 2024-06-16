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受邀參觀「民族英雄」油畫展 駐印度代表：積極開啟文化交流

中央社／ 新德里16日專電
駐印度代表葛葆萱（前）15日受邀赴印度當代藝術博物館，參觀印度民族英雄希瓦吉生平事蹟油畫展。圖為葛葆萱在貴賓薄上簽名。中央社
駐印度代表葛葆萱（前）15日受邀赴印度當代藝術博物館，參觀印度民族英雄希瓦吉生平事蹟油畫展。圖為葛葆萱在貴賓薄上簽名。中央社

印度代表葛葆萱受印度當代藝術博物館之邀，參觀印度民族英雄希瓦吉生平事蹟油畫展。葛葆萱表示，台灣與印度經貿與教育合作漸趨緊密，現也應積極開啟雙邊文化交流。

印度當代藝術博物館（NGMA）6日至21日舉辦印度民族英雄希瓦吉（Chhatrapati Shivaji）油畫展，展出超過100幅描述希瓦吉生平事蹟的油畫。

這些畫作由畫家史里坎特．丘古勒（Shrikant Chougule）和高塔姆．丘古勒（Gautam Chougule）父子費時16年完成，2016年面世，由藝術家高爾（Deepak Gore）收藏，畫中的服飾、建築及戰役都經過歷史學家嚴格考證。

印度當代藝術博物館15日邀請葛葆萱、駐印度代表處館員及德里台商參觀油畫展，由高爾本人引領及講解，博物館主管全程陪同。

葛葆萱表示，這趟行程不但讓代表處同仁和台商能從繪畫角度一窺印度歷史，同時也是增進台印度文化交流的良好開端。

他說，台灣跟印度近年來經貿、在教育合作關係漸趨緊密，有愈來愈多的台灣廠商來印度投資，在印度的台灣教育中心也已有35所，現在應積極推展文化領域交流，可從互邀藝術家辦理畫展、藝術展開始。

經常參觀印度藝術展的勝利體育印度分公司總經理熊華彬說，這次很難得聽到收藏家本人親自解說，台商投資印度除了日常和印度人的商業互動之外，更應該深入了解對方的歷史、文化，融入當地生活中。

希瓦吉是1600年代印度一名統治者，也是印度的海軍之父，畢生與來自中亞和歐洲的侵略者對抗、周旋，16歲就率兵攻下人生中第一座城堡，最終創立了馬拉地帝國（Maratha Empire）；今年是希瓦吉登基第350年紀念。

印度總理莫迪去年12月在馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）辛杜杜爾格縣（Sindhudurg）出席「海軍日」活動，看見會場展出的數幅希瓦吉油畫。

有感於希瓦吉的民族主義情操及復興印度的事蹟，莫迪希望這些畫作也移到首都德里展出，讓更多印度民眾可以看見印度這段光榮的過往。

印度文化部表示，高爾已同意把這100多幅油畫全部捐出，文化部正在德里物色永久展出地點。

博物館 印度 台商 畫作 藝術家

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