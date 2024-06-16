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及時、動態檢測血糖 穿戴式血糖儀受糖尿病患者歡迎…專家：效果待檢驗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
糖尿病患者如果血糖控制不佳，經常在沒有任何徵兆下，突然出現血糖過低的狀況，嚴重者更可能出現癲癇、昏迷或死亡的狀況。所以定期檢測血糖對患者而言，成為必要的功課。情境示意圖／Ingimage
糖尿病患者如果血糖控制不佳，經常在沒有任何徵兆下，突然出現血糖過低的狀況，嚴重者更可能出現癲癇、昏迷或死亡的狀況。所以定期檢測血糖對患者而言，成為必要的功課。情境示意圖／Ingimage

動態血糖檢測儀因為穿戴方便，又可隨時監督血糖數字，受到眾多糖尿病患者歡迎，美國食藥署進一步開放給一般民眾使用，但專家指出，動態血糖檢測儀的長期精準度有待檢驗，且若非糖尿病患者，隨時檢測血糖恐怕沒有任何好處，還可能導致民眾忽略其他健康指標。

黏在手臂上很方便

AdvancedScienceNews》報導，糖尿病患者如果血糖控制不佳，經常在沒有任何徵兆下，突然出現血糖過低的狀況，嚴重者更可能出現癲癇、昏迷或死亡的狀況。所以定期檢測血糖對患者而言，成為必要的功課。

然而，過去血糖檢測儀都需要刺破手指頭採血，但今年的研究顯示，新型的穿戴式裝置小如銅板，只要黏合在手臂上，就能透過檢測汗水、體溫與心律變化，即時發現低血糖狀況。

對此，賓州大學工程學副教授賴瑞指出，儘管在研究中，血糖感測器的靈敏度與測驗極限都有著不錯的表現，但「從長遠角度來看，汗水與血糖的相關性沒有很強」，意味著精準度有待檢驗。

憂精準度不足

BBC》報導，如今，美國食藥署已核可兩款「動態血糖檢測儀」（Continuous glucose monitors，CGMs），讓民眾無須擁有處方箋就能使用。其中一款通過核准的CGM名為「Lingo」，該器材的廠商發言人強調，「理解身體的血糖數據是管理身體代謝的關鍵，讓人活得更好更健康」。

然而，許多專家認為，目前沒有證據顯示，動態血糖檢測儀能改善非糖尿病患者的健康。牛津大學研究人員古斯指出，血糖變化是糖尿病的症狀，而非成因，所以連續檢測非糖尿病患者的血糖，「沒有任何好處」。

她指出，目前關鍵的問題是，要找到大量非糖尿病患者的血糖數據非常困難，不僅很難解釋一般民眾檢測的結果，還可能導致民眾過度關注血糖，進而造成飲食失調的副作用。

動態血糖檢測儀因為穿戴方便，受到眾多糖尿病患者歡迎，美國食藥署進一步開放給一般民眾使用。（Photo by Ted Eytan on Flickr under C.C. License）
動態血糖檢測儀因為穿戴方便，受到眾多糖尿病患者歡迎，美國食藥署進一步開放給一般民眾使用。（Photo by Ted Eytan on Flickr under C.C. License）

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BBC 患者 糖尿病 食藥署

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