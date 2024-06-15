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日本新幹線黃色軌道檢查車將退役 驚喜現東京車站

中央社／ 東京15日綜合外電報導

在日本有「黃醫生」（Doctor Yellow）之稱的東海道新幹線軌道檢查車，預計於2025年1月退役，昨天它在東京車站短暫停留，讓鐵道迷感到相當驚喜又興奮，且紛紛拿起手機拍照。

每日放送（MBS）、日經亞洲（Nikkei Asia）等日媒報導，這種軌道檢查車的特徵是有醒目的黃色車廂，任務為行駛於東海道新幹線、山陽新幹線的鐵軌，檢查鐵軌與電線等裝置是否出現異常，因此被鐵道迷稱為「新幹線的醫生」。

「黃醫生」隨著日本東海道新幹線在1964年通車開始服役，期間曾更換過新車型，1995年阪神淡路大地震發生過後2個月，曾經行駛於新大阪站與姬路站之間，檢查高架橋是否出現問題。

該列車時速最快可達270公里，由於每10天才會耗時2天往返東京站與博多站1次，具體行駛時間不對外公開，因此被許多人認為看到它是帶來好運的象徵，備受日本民眾喜愛。

目前各有1列「黃醫生」的JR東海公司、JR西日本公司近來宣布，由於軌道檢查車日趨老舊，將分別在2025年1月與2027年之後汰換。此消息一出，也讓鐵道迷紛紛於社群媒體上表達惋惜之情。

JR東海公司昨天安排1列「黃醫生」停在東京車站10分鐘，讓民眾近距離觀看即將於6個多月後退役的檢查車，許多人也趁機跟它合照。

有1名20多歲的男乘客昨天把握機會跟「黃醫生」拍照，他還表示，「覺得自己相當幸運，因為我才聽說它即將退役」。

關西電視台報導，JR東海公司昨天指出，「黃醫生」除役之後，將不會打造新的檢查車，而是在現有車型N700S的新車上配備檢查功能。

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