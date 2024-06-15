日本富士山管制登山客人數！設置閘門7月1日啟用 山友通行費用曝光

日本山梨縣為避免過多登山客湧至富士山，造成「觀光公害」情形，今年夏天起實施通行管制。縣府13日開始在富士山吉田路徑五合目（半山腰）登山道進行安裝閘門工程，預計17日完工。

日本朝日新聞報導，這道閘門高1.8公尺、全長8公尺，安裝在富士山五合目山道上。設置閘門的工程預計17日完工，將於開放登山的7月1日凌晨0時起啟用。

為防止夜間登山或「彈丸登山」（不眠不休短時間攻頂）客湧入，這道閘門每天下午4時至凌晨3時之間關閉。如果一天的通行者達4000人，閘門也會提前關閉。

閘門將部署保全人員24小時管理。如果是有先預約好山上小屋的住宿客，不受時段、人數限制可通行。

登山客在通過閘門前，須先在付費處支付通行費2000日圓（約新台幣418元）、接受是否有住宿證的檢查後，取得相當於閘門通行證的手腕帶。

山梨縣政府將於6月19日實施模擬訓練，確認從付費處到通過閘門之間的流程。