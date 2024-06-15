馬斯克談SpaceX公司使命 「要趕在核戰爆發前殖民火星」

太空探索科技公司（SpaceX）星艦上周成功進行第4次試射，執行長馬斯克近日受訪，再度談到他對SpaceX與太空未來的願景。他表示，公司使命就是要克服「單一行星大過濾器」（single planet Fermi Filter），必須趕在地球爆發核戰之前，盡快送人類前往火星殖民，成為多行星物種以避免滅絕。

馬斯克13日以視訊方式與美國智庫加圖研究所（Cato Institue）進行座談會。他提到，人類意識在浩渺的宇宙中極為罕見。考慮到地球歷史約有50億年，而人類文明以文字紀錄出現來算約只有5000年，只占地球存在時間的百萬分之一。

「可以說，文明既脆弱又稍縱即逝。因此，人類能做的就是成為多行星物種，並將我們的意識擴展到其他星球，乃至其他恆星系統。這將大為增加人類及其意識的生存時間。」馬斯克表示。

他說，SpaceX建造巨型火箭，規模遠超過將衛星送入地球軌道所需，就是為了克服「大過濾器」。這是由經濟學家漢森（Robin Hanson）提出的概念，意思是阻擋生命從原始發展到先進的種種障礙。這些障礙可能非常難以跨越，使得智慧生命很難出現或長時間存在，因此人類至今才一直無法發現外星文明。

馬斯克表示，SpaceX真正目的是殖民其他星球，並盡快在火星上建立一座自給自足的城市。他認為，火星殖民與地球爆發熱核戰或終結文明的大災難之間，存在一場時間競賽；如果大災難先發生，「或許未來外星人發現地球文明時會感嘆：他們幾乎就要辦到了」。