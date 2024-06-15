快訊

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火！89歲父命危、62歲子不治

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

溫帶氣旋挾帶豪雨成災 智利多地洪水氾濫

中央社／ 布宜諾斯艾利斯14日專電

智利中部地區連日來遭受溫帶氣旋及大河氣流的豪雨襲擊，引發洪水、土石流等災害，造成1人死亡，超過10萬戶停電，6000多人受到影響。

智利內政部長杜哈（Carolina Tohá）表示，最糟糕的時期已經過去，但仍不能放鬆警惕。

智利自11日起受到溫帶氣旋的影響，帶來豪雨和強風。首都聖地牙哥（Santiago de chile）的許多道路和房屋地下室被洪水淹沒，災情嚴重地區，包括占全國40%人口的聖地牙哥和太平洋港口城市瓦巴萊索（Valparaíso）宣佈停課兩天。

據智利媒體報導，受災最嚴重的地區是位於首都聖地牙哥以南600公里的古蘭尼拉威（Curanilahue），該地約1200所房屋幾乎全部被淹，水位高達1公尺。河水氾濫迫使居民撤離，累積雨量達到約350毫米，遠超過該區去年的總降雨量。

截至14日，這個鋒面系統將離開智利，正向阿根廷境內移動。

古蘭尼拉威的兩條河流氾濫，導致房屋幾乎全毀。大雨、大雪和強風導致全國超過10萬戶停電，7個地區停課。內政部長托哈宣佈智利部分區域進入災難狀態。

過去20年來，智利從未啟動如此級別的災難狀態警報。近15年來，智利中部地區一直遭受嚴重乾旱。

智利政府已派出救援人員前往災區，並承諾為受災民眾提供幫助。總統波里奇（Gabriel Boric）表示，他將繼續他的歐洲之行，但將密切關注災情發展。

智利大學地球物理系學者、氣候科學與復原力中心（CR2）研究員朗達內利（Roberto Rondanelli）說，這種類型的溫帶氣旋是冬季的典型特徵，在智利南部非常普遍，其特點是移動非常緩慢且富含濕氣。

專家表示，智利此次洪災是氣候變化導致極端天氣事件頻發的又一例。近年來，智利各地頻繁發生洪災、土石流等自然災害，對人民生命財產安全造成嚴重威脅。

房屋 智利 聖地牙哥

延伸閱讀

連日暴雨狂轟印度東北 多地爆土石流災情！6死1500遊客受困

影／龍潭這校夜間畢典意外停電添傷感 不是台電竟是這原因

籃球／HBL國際高中邀請賽17日登場 三國外隊伍受邀參賽

暴雨成災 民房被淹 廣西梧州官員：災情不能告訴你

相關新聞

強暴懷孕也要生 巴西擬推嚴苛墮胎法惹民怨

數以千計的巴西人14日聚集抗議國會正在討論的一項法案，內容將懷孕22周以後墮胎等同於殺人，即使因強姦而懷孕也不例外，且最...

波音737 MAX飛機新事故！在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

紐約郵報14日報導，美國聯邦官員表示，西南航空機隊的一架波音飛機日前在約9800公尺的高空經歷了一次罕見的飄擺（Dutc...

日東京某巴士傳持刀傷人！陸留學生遭刺傷頸部與腹部 同鄉兇嫌疑為熟人

日本東京14日下午發生一名男子突然在巴士上揮刀，並且刺傷了一名男性乘客。被害人送醫時仍有意識，兇嫌則因涉嫌殺人未遂，被趕...

防止年輕人海邊開趴 芬蘭祭出「古典樂」放送趕人

為了防止夏季有年輕人在海灘開趴聚會，芬蘭警方出奇招，每到夏天就在海邊擴音播放古典樂，藉此避免群眾聚集而鬧事。

研究：若升溫逾攝氏2度 加拿大哈德遜灣北極熊恐滅絕

國際科學家團隊今天表示，如果全球暖化超過巴黎氣候協定設下的限制，加拿大哈德遜灣（Hudson Bay）一帶的北極熊可能於...

環境汙染日益惡化 連男性精液都驗出塑膠微粒

環境污染日益惡化，塑膠微粒不只進入人體血液、胎盤和母乳中，現在就連精液都驗出有塑膠微粒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。