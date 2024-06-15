溫帶氣旋挾帶豪雨成災 智利多地洪水氾濫

智利中部地區連日來遭受溫帶氣旋及大河氣流的豪雨襲擊，引發洪水、土石流等災害，造成1人死亡，超過10萬戶停電，6000多人受到影響。

智利內政部長杜哈（Carolina Tohá）表示，最糟糕的時期已經過去，但仍不能放鬆警惕。

智利自11日起受到溫帶氣旋的影響，帶來豪雨和強風。首都聖地牙哥（Santiago de chile）的許多道路和房屋地下室被洪水淹沒，災情嚴重地區，包括占全國40%人口的聖地牙哥和太平洋港口城市瓦巴萊索（Valparaíso）宣佈停課兩天。

據智利媒體報導，受災最嚴重的地區是位於首都聖地牙哥以南600公里的古蘭尼拉威（Curanilahue），該地約1200所房屋幾乎全部被淹，水位高達1公尺。河水氾濫迫使居民撤離，累積雨量達到約350毫米，遠超過該區去年的總降雨量。

截至14日，這個鋒面系統將離開智利，正向阿根廷境內移動。

古蘭尼拉威的兩條河流氾濫，導致房屋幾乎全毀。大雨、大雪和強風導致全國超過10萬戶停電，7個地區停課。內政部長托哈宣佈智利部分區域進入災難狀態。

過去20年來，智利從未啟動如此級別的災難狀態警報。近15年來，智利中部地區一直遭受嚴重乾旱。

智利政府已派出救援人員前往災區，並承諾為受災民眾提供幫助。總統波里奇（Gabriel Boric）表示，他將繼續他的歐洲之行，但將密切關注災情發展。

智利大學地球物理系學者、氣候科學與復原力中心（CR2）研究員朗達內利（Roberto Rondanelli）說，這種類型的溫帶氣旋是冬季的典型特徵，在智利南部非常普遍，其特點是移動非常緩慢且富含濕氣。

專家表示，智利此次洪災是氣候變化導致極端天氣事件頻發的又一例。近年來，智利各地頻繁發生洪災、土石流等自然災害，對人民生命財產安全造成嚴重威脅。